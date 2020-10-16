Правительство приняло решение о выходном 31 декабря

Российское правительство приняло решение сделать 31 декабря в 2021 году выходным днем. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается, такое решение связано с тем, что 2 и 3 января в грядущем году выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку эти дни являются нерабочими праздничными, их перенесут на 5 ноября и 31 декабря.

В общей сложности в 2021 году россиян ожидают выходные с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Ранее Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря и продлить новогодние выходные.