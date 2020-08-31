Томская область стала лидером по обороту розничной торговли
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Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА «Новости».
Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%.
В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области. Их показатели изменились на 2,1% и 1,4% соответственно.
Наименьший рост показала республика Саха, оборот розничной торговли в которой за указанный период упал на 15,8%.
В целом динамика розничной торговли улучшилась лишь в шести регионах страны, в 78 ее состояние ухудшилось.
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