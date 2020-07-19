Европа снова не смогла договориться по бюджету

По итогам второго дня саммита в Брюсселе представители стран-лидеров Европейского союза (ЕС) снова не смогли договориться по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление представителя Совета ЕС.

«Заседание Евросовета закончилось. Председатель Шарль Мишель возобновит встречу завтра в полдень», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в первый день саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по вопросам бюджета.

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