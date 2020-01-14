Эксперт высказался насчет идей Минска по импорту нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, заявившего что Минск направил ряду стран коммерческие предложения по импорту нефти. Об этом пишет RT.

По его мнению, Россия и Белоруссия могут достичь консенсуса до конца января. При этом он подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, что любая поставка из других регионов мира в любом случае будет доставляться по тем же самым трубам.

Пикин считает, что такое решение не окажется более дешевым, чем предложение России.

До этого стало известно, что республика направила предложения о покупке нефти на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.