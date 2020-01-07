PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Консалтинговое агентство PwC в новом выпуске «Обзора мировой экономики» сообщило, что в 2020 году мировая экономика будет расти медленнее средних показателей XXI века на 3,4%.

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.

Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции.

«Источником оптимизма» для мировой торговли в агентстве назвали сферу услуг, так как по прогнозам в 2020 году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 трлн с сохранением лидерства США и Великобритании.

Кроме того, эксперты агентства ожидают появления в мире нескольких миллионов новых рабочих мест, и в первую очередь в России.