Каждый третий россиянин кардинально поменял род деятельности за последние 10 лет

За последние 10 лет каждый третий россиян кардинально сменил род деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Исследование показало, что 33% россиян освоили новую профессию, 24% ушли в смежную специальность, 28% задумываются об этом.

Сред и причин, по которым опрошенные сменили род деятельности или задумывались об этом, 56% заявили о желании больше зарабатывать, 28% назвали причиной стресс и профессиональное выгорание, 25% рассказали о разочаровании в профессии и усталости от рутины. 31% разочаровавшийся в профессии, сменил ее.

Те, кто не решился менять профессию, отметили, что у них нет навыков или квалификации для смены рода деятельности (50%), другие решили сначала научиться чему-то новому (26%), еще 17% признались в страхе перемен.

Исследование проводилось с 12 по 20 декабря среди 3631 респондентов и России.

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