В Кремле прокомментировали исследование о справедливом доходе россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные, согласно которым более трети россиян считают, что минимальные доходы работающего человека должны быть выше 50 тыс. рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с этим исследованием.

Он отметил, что властями ведется работа над повышением благосостояния граждан — это является конечной целью всех проектов в экономике.

Ранее эксперты Общественной палаты провели исследование, во время которого выявили, что для 35% россиян справедливый минимумом доходов составляет свыше 50 тыс. рублей в месяц.

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