В Кремле прокомментировали исследование о справедливом доходе россиян
close
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные, согласно которым более трети россиян считают, что минимальные доходы работающего человека должны быть выше 50 тыс. рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с этим исследованием.
Он отметил, что властями ведется работа над повышением благосостояния граждан — это является конечной целью всех проектов в экономике.
Ранее эксперты Общественной палаты провели исследование, во время которого выявили, что для 35% россиян справедливый минимумом доходов составляет свыше 50 тыс. рублей в месяц.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россияне назвали размер справедливого дохода