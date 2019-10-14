Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки

Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем. Об этом он написал в своем твиттере.

Он заявил, что китайская сторона уже начала выполнять свою часть сделки.

Американский лидер отметил, что одним из пунктов было условие немедленной закупки, еще до подписания сделки, сельскохозяйственных товаров США Китаем.

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — сказал Трамп.

Президент США также добавил, что после завершения первой фазы торговых договоренностей стороны приступят ко второй.

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