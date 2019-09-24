Госдума одобрила в I первом чтении запрет продажи алкоголя в жилых домах

Госдума в I чтении одобрила возможность запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предполагает, что запрет будет выноситься на основании решения собственников квартир в многоквартирных домах.

По мнению авторов документа, это позволит обеспечивать учет мнения жильцов.

Кроме того, нововведение разрешит продажу алкоголя только в общепитах, где есть зал обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров. Также должно будет соблюдаться региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан, а продавцы обязаны будут вскрывать упаковку.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Госдумы приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые находятся на территории многоквартирных и прилегающих к ним участках.