Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за ее кандидатуру проголосовали 394 депутата из 649. До этого ее поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам.

Уточняется, что для назначения Лагард на пост главы ЕЦБ ее кандидатуру должны утвердить лидеры стран - членов ЕС на предстоящем саммите.

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