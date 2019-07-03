Из России будут чаще летать в Швейцарию

Россия и Швейцария увеличат число разрешенных рейсов в неделю с 14 до 21 между Москвой и Женевой. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе авиационных консультаций двух стран в Москве были «достигнуты договоренности по двухстороннему увеличению коммерческих прав на совершение полетов», рассказали в пресс-службе Минтранса.

Так, откроется несколько новых рейсов для двух перевозчиков. Отмечается, что будет открыто новое направление из аэропорта Жуковского с частотой полетов до семи рейсов в неделю в Женеву.

Ранее Чехия сначала ввела, а затем отменила запрет на полеты российских авиакомпаний.