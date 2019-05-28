Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

Как отмечается, тарифы на прокачку по маршруту диспетчерская станция «Мозырь» – Унеча составлил 70,44 рубля за 1 тонну нетто.

При этом тариф на услуги по транспортировке нефти по маршруту «Кобрин» – Унеча составил 330,53 рубля.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вытеснила «грязную» нефть обратно к России.