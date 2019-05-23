Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent снижалась до $69,98 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг. Июльские фьючерсы на нефть WTI снизились до $60,62.