Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, договор заключен на II квартал 2019 года.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — заявил Козак.

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До этого Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками.

Он отметил, что такое соглашение необходимо, пока с ЕАЭС не согласован новый механизм в сфере лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.