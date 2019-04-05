Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, договор заключен на II квартал 2019 года.
«Соглашение подписано уже, все расписались», — заявил Козак.
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До этого Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками.
Он отметил, что такое соглашение необходимо, пока с ЕАЭС не согласован новый механизм в сфере лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.