Гройсман нашел способ вернуть украинских специалистов на родину

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что уехавшие в другие страны украинцы вернутся на родину, если будут довольны качеством жизни и политикой. Слова премьера передает агентство УНИАН.

По словам политика, на Украине уже есть «много вещей», которые следует «сохранять и приумножать». Однако, подчеркнул Гройсман, в других аспектах необходимо «менять систему».

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«Нам нужна ответственная политика и то качество жизни, которое дает возможность себя реализовать. К этому мы и стремимся», — сказал Гройсман.

Они, по его мнению, сделают страну привлекательной для украинских специалистов.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.