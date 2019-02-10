Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

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Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожансковский назвал событие, которое может возобновить скачки курса рубля, передает ФАН.

По его словам, это «ползучие риски новых американские санкции».

При этом специалист отметил, что шансы введения Вашингтоном новых ограничительных мер против России снизились.

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«Так что на этом фронте не предвидится никаких подводных камней. Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции», — подчеркнул Рожанковский

Он пояснил, что у рубля есть неплохие перспективы удержаться внутри торгового канала 65-66 рублей за доллар.

Ранее американский доллар превысил 66 рублей.

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