На Украине зафиксировали сокращение числа поездок в Россию в 2018 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/243/11776243/ukr-pic905-895x505-75154.jpg">

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала «Прямой», что пассажиропоток с Украины в Россию в 2018 году сократился на 15%.

Он отметил, что сокращение числа поездок украинцев в Россию является «объективной реальностью».

«Я рад, что украинцы физически выбирают направление Евросоюза без указаний или искусственных мер», — подчеркнул Омелян.

Реклама

Также чиновник отметил, что страна развивает железнодорожное сообщение с Европой.

Ранее Омелян предрекал неизбежное прекращение ж/д сообщения с Россией.