На Украине зафиксировали сокращение числа поездок в Россию в 2018 году
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала «Прямой», что пассажиропоток с Украины в Россию в 2018 году сократился на 15%.
Он отметил, что сокращение числа поездок украинцев в Россию является «объективной реальностью».
«Я рад, что украинцы физически выбирают направление Евросоюза без указаний или искусственных мер», — подчеркнул Омелян.
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Также чиновник отметил, что страна развивает железнодорожное сообщение с Европой.
Ранее Омелян предрекал неизбежное прекращение ж/д сообщения с Россией.