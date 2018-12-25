Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до Нового года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились провести новую встречу до Нового года, заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает «БелТА».
«В итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения», — сказала Эйсмонт.
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По ее словам, стороны согласуют дату встречи дополнительно, учитывая рабочие графики двух лидеров.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам.
«Газета.Ru» следила за встречей лидеров в режиме онлайн.