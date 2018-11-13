Эксперт рассказал о положительном эффекте на экономику нового налогового режима для самозанятых

Председатель Российского союза налогоплательщиков и член Общественной палаты России Артем Кирьянов прокомментировал «Газете.Ru» законопроект о пилотном налоговом режиме для самозанятых.

13 ноября Госдума приняла во II чтении проект о пилотном налоговом режиме для самозанятых.

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«Нужно бороться с теневой занятостью», — сказал Кирьянов.

По его словам, принятый проект закона дает возможность ввести льготный налоговый режим для самозанятых, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику.