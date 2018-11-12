Трамп надеется, что Саудовская Аравия не сократит нефтедобычу

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и страны, входящие в ОПЕК, не сократят добычу нефти.

По мнению американского лидера, центы на топливо должны быть намного ниже текущих.

«Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из текущего предложения!», — написал Трамп.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в Саудовской Аравии анализируют влияние на рынок нефти возможного распада ОПЕК.