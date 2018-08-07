На Украине рассказали о пользе от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

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Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализовать проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает NewsOne.

Он отметил, что решение властей о прекращении железнодорожного сообщения с Россией испортит имидж Украины.

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«В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам «Северного потока — 2», — сказал Кава.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.