На Украине рассказали о пользе от прекращения железнодорожного сообщения с Россией
Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализовать проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает NewsOne.
Он отметил, что решение властей о прекращении железнодорожного сообщения с Россией испортит имидж Украины.
«В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам «Северного потока — 2», — сказал Кава.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.