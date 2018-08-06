«Известия»: власти отказались легализовать овербукинг

Минтранс отказался от идеи по легализации овербукинга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Отмечается, что вместо этого будут внесены в законодательство положения об ответственности авиакомпаний в части компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.

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«Предварительно компенсация составит от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. руб. на внутренних линиях в зависимости от дальности полетов», — сообщает издание.

Как стало известно, помимо этого, по выбору пассажира ему должны будут на месте вернуть деньги за билет или предложить удобное время вылета.

В прошлом году сообщалось, что в Госдуме предлагают наказывать авиакомпании за овербукинг.