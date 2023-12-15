ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Что будет с кредитами, вкладами и рублем ЦБ России повысил ключевую ставку до 16% годовых, в пятый раз подряд

Банк России на заседании 15 декабря в пятый раз повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16%. Финансовый рынок называл это базовым сценарием. Как изменятся ставки по вкладам и кредитам, когда лучше открывать депозит и обращаться за займом, что будет с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ стали сохранение повышенного инфляционного давления в России и преобладание проинфляционных рисков — дефицит кадров на рынке труда, мягкая бюджетная политика, неопределенность с курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания населения.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года.

«Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жестко уже сейчас. Решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. Повышая ключевую ставку, ЦБ стремится охладить все еще высокие темпы кредитования и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели в планируемый срок», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он назвал маловероятным возврат инфляции к целевым 4% ранее 2025 года.

«На конец этого года мы ожидаем повышения инфляции до 7,8% с пиком 8,5% в середине следующего года и замедлением до 6% к концу 2024 года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции», — уточнил Васильев.

Что будет с курсом рубля

По мнению Васильева, решение ЦБ 15 декабря окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели.

«В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала», — сказал аналитик.

Курс рубля последние два месяца ощущал положительное влияние возросшей ключевой ставки через сдавливание кредитной активности, включая покупки иностранных валют под импорт, а также за счет смещения интереса в пользу рублевых инструментов с высокой доходностью, добавил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Конечно, фактор ЦБ работал в тандеме с нормативами репатриации валютной выручки экспортеров. Это увеличило общее предложение инвалют на рынке. В итоге рубль ожидаемо стабилизировался, ориентир с прошлого заседания ЦБ (27 октября) ниже 90 рублей за доллар полностью оправдался, и со своего пика октябрьского ослабления рубль восстановился более 10% , в моменте потери инвалют составляли до 15% », — сказал экономист.

По его словам, жесткость ЦБ надолго, и в ближайшие месяцы не стоит ожидать обширных волн девальвации российской валюты, а скачки курса рубля стоит относить к обычной биржевой волатильности.

«Область 90 рублей за доллар приемлема и покупателям, и продавцам валюты из реального сектора экономики, и позволяет сводить бюджет на будущий год», — подчеркнул Зельцер.

По прогнозам Васильева, до конца года курс доллара составит 87–92 рубля, евро — 95–101 рубль, юаня — 12,2–12,9 рубля. В первом квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление курса рубля до 85 рублей за доллар, 93 за евро и 12 за юань, уточнил аналитик.

Что будет со ставками по вкладам

Вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки в ближайшие недели на сопоставимую величину поднимутся ставки по депозитам и кредитам, считает Васильев.

По прогнозам аналитика, ставки по депозитам могут подтянуться в диапазон 15–17%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент, добавил он.

«Инфляция достигнет своего пика в середине следующего года на уровне 8,5% и к концу 2024 года снизится до 6%. Поэтому реальная доходность вложений на год ожидается существенно положительной», — подчеркнул Васильев.

Как правило, банки повышают ставки по кредитам и депозитам достаточно оперативно — в течение не более трех дней, сказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

«Соответственно, для тех, кто планирует открывать вклад, есть смысл подождать примерно неделю — и идти заключать договор», — добавили в пресс-службе.

Сбербанк уже повысил ставки до 16% годовых максимум, ВТБ по накопительным счетам — до 16%. Последние заявили, что если ключевая ставка будет повышена сильнее, то банк вернется к вопросу ставок еще раз.

«Мы еще утром повысили ставки по вкладам. Максимальная ставка у нас сейчас составляет 16,5% годовых. Частый пересмотр ключевой ставки в 2023 году, за которым следовали новые предложения банков, существенно увеличил аудиторию вкладчиков, активно изучающих условия разных банков и перемещающих свои средства. В совокупности с тем, что декабрь традиционно считается высоким сезоном для банковского рынка, мы ожидаем повышенный интерес к новым предложениям банков, которые появятся после сегодняшнего повышения ключевой ставки», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе Хоум Банка.

Что будет с кредитами

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что ставки по кредитам вырастут на 0,5–1 процентный пункт. Средняя ставка по потребительским кредитам на 1 декабря 2023 года составила 20,4% годовых по данным топ-15 банков по состоянию на 30 ноября 2023 года, уточнил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Рыночная ставка по ипотеке может повыситься до 20–21%, добавил экономист.

По словам Васильева, удорожание кредитов снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт, и уменьшит спрос на валюту. А повышение ставок по депозитам увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики ЦБ может оказаться длительным, а ключевая ставка может оставаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года, сказал Васильев.

«При текущей максимальной ставке в топ-10 банков чуть выше 14%, есть вероятность еще небольшого повышения, но в середине 2024 года доходности во вкладах могут уже снизиться, повторяя за траекторией ставки ЦБ. Поэтому краткосрочные депозиты сейчас наиболее привлекательны, а вот от кредитов, если в них нет острой необходимости, пока лучше воздержаться», — заключил Зельцер.

По словам Осянина, в случае с кредитами стоит ждать, когда ставка станет ниже, в пределах 7–9% , уточнил он. Но, по мнению эксперта, это будет нескоро.

«Оформление кредита занимает некоторое время, и едва ли получится успеть взять его до повышения ключевой ставки ЦБ — а потому имеет смысл брать его тогда, когда в этом возникнет необходимость», — добавили в пресс-службе «Сравни».

Что будет с ключевой ставкой

Банк России оставил нейтральный сигнал о будущих действиях в зависимости от поступающих данных. В базовом сценарии Васильев ожидает, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы будут замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий.

Он допустил, что Банк России на следующем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

«В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления темпов роста цен до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», — отметил Васильев.

В рисковом сценарии аналитик допустил повышение ключевой ставки до 17% на следующем заседании 16 февраля, если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца.