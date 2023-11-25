Страны ЕС выступили против новых предложений по санкциям против России. Что им не нравится? Bloomberg: ряд стран ЕС попросил смягчить предложения по санкциям против России

Несколько стран Евросоюза попросили смягчить предложения по санкциям против России. Руководство блока призывает запретить импортерам перепродавать РФ полупроводники и другие «высокоприоритетные» товары, а также обязать компании откладывать деньги на депозит для перевода Украине. Противники мер сомневаются в их законности и просят сократить список попадающих под ограничения товаров. Подробности — у «Газеты.Ru».

Группа стран – членов Европейского союза просит смягчить предлагаемые Брюсселем меры по пресечению обхода санкций против России через третьи страны, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, руководство Евросоюза предлагает запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары — например, полупроводники, необходимые для производства оружия, — в Россию или для использования в России.

Кроме того, в ЕС призывают обязать компании переводить «определенную сумму» на депозитный счет. В случае согласования мер как минимум половина средств с этого счета будет переводиться в трастовый фонд для Украины, а контракты по высокоприоритетным товарам будут расторгнуты в случае нарушений со стороны компании. Также в Евросоюзе предлагают обязать экспортеров информировать национальные власти о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран.

Как передает Bloomberg, дипломатические представители «группы крупных государств – членов ЕС» выразили сомнения в законности и целесообразности подобных требований. Противники предложений Брюсселя просят сократить список товаров, на которые будут распространяться предлагаемые меры, так как опасаются, что ограничения могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Какие конкретно страны вступили против инициативы, Bloomberg не уточняет. Другие члены объединения, в том числе государства Балтии, предложения поддерживают.

Чего добивается ЕС

Европейский союз стремится ограничить возможность России получать ключевые товары, используемые в военных целях, через третьи страны — Казахстан, Сербию, Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан , пояснило Bloomberg.

По его данным, экспорт из этих стран в Россию во второй половине 2023 года снизился, однако остается выше уровня, зафиксированного до начала военной операции на Украине.

При этом более 80% закупок высокоприоритетных товаров Россия осуществляет через Китай и его специальный административный район Гонконг, а также устанавливает новые маршруты через такие страны, как Таиланд и Малайзия .

12-й пакет санкций

С начала военной операции на Украине Евросоюз ввел против России 11 пакетов санкций, 12-й находится на стадии рассмотрения.

Как сообщало Bloomberg, новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России, ограничение на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, фольги и труб. Основная цель ограничений – подавление способности РФ обходить санкции и сокращение источников доходов Москвы.

По данным Reuters, 12-й пакет также включает в себя санкции против 47 физических и 72 юридических лиц.

17 ноября источник агентства ТАСС в делегации одной из стран в Совете ЕС заявил, что послы государств-членов уже начали обсуждение нового пакета, однако до его согласования «еще далеко»:

«Задача состоит в том, чтобы достичь соглашения к саммиту лидеров в декабре. Но первая дискуссия показала, что пока рано говорить, удастся ли это сделать».

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова называла 12-й пакет санкций Евросоюза нарушением норм международного права. По ее словам, в Брюсселе нацеливаются на еще не попавшие под ограничения отрасли российской экономики. Она подчеркнула, что действия ЕС «не останутся без ответа».