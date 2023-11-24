Штат США отказался от санкций против бизнеса за связи с Россией. Что стало причиной? В Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией

Нью-Джерси летом 2023 года приостановил действие закона о санкциях против компаний, связанных с Россией. Отказаться от выполнения нормы пришлось из-за иска компании Kyocera. Ее адвокаты доказали в суде, что Нью-Джерси превысил полномочия. Издание Politico утверждает, что этот случай создал прецедент – с аналогичными исками в суды могут обратиться и другие компании.

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях в отношении компаний, связанных с Россией. Это произошло летом 2023 года, сообщило издание Politico.

Закон о санкциях был принят в Нью-Джерси в середине марта 2022 года – спустя две недели после начала российской военной операции на Украине.

«Сегодня мы посылаем решительный сигнал [президенту РФ] Владимиру Путину и его приспешникам в Белоруссии о том, что мы не будем терпеть их действия», — заявил тогда губернатор штата Фил Мерфи, бывший топ-менеджер Goldman Sachs.

Принятая новелла запрещала компаниям, связанным с Россией, участвовать в государственных и муниципальных контрактах, получать экономические субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата.

Kyocera пошла в суд

Приостановить действие закона заставил иск, инициированный американским представительством японской Kyocera. Компания попала под ограничения в сентябре 2022 года, когда подтвердила государственным подрядчикам, что у ее материнской компании есть «дочка» в России. Это обстоятельство заставило власти Нью-Джерси включить Kyocera в черный список.

В суде японскую компанию представляли бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Барри Олбин и бывший генеральный прокурор штата Крис Поррино. Они утверждали, что штат нарушает конституционные нормы, пытаясь регулировать внешнюю торговлю, что противоречит усилиям федерального правительства.

«Штат Нью-Джерси ведет себя так, будто у него есть своя внешняя политика. У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешнеполитическими курсами», — заявил Барри Олбин.

Politico пишет, что представители властей утверждали на суде, что не пытаются влиять на внешнюю политику, а действуют как «участник рынка».

Нью-Джерси открыл себя для других исков

Федеральный судья Роберт Кирш, рассматривающий дело, написал в своем постановлении, что Kyocera «скорее всего добьется успеха» и закон будет признан неконституционным.

«Временный запретительный судебный приказ судьи распространялся только на Kyocera, но он открыл штат для новых судебных исков со стороны других компаний», — пишет Politico.

Издание считает, что с иском могли бы обратиться такие компании, как JP Morgan, Xerox или Tarkett , которым также грозило включение в черный список — этого удалось избежать из-за приостановки действия закона.

По данным издания, JP Morgan в случае попадания в санкционный список могла бы потерять только на налоговых льготах $266 млн. Politico отмечает, что Xerox и JP Morgan связывались с офисом губернатора Мерфи по поводу потенциальных санкций, однако доказательств того, что компании требовали прекратить действие закона, нет.

Представители Мерфи и Kyocera отказались от комментариев, сославшись на то, что процесс еще не завершен.