Carlsberg грозит России судом и требует компенсации за «Балтику»

Компания Carlsberg требует от России компенсации убытков от передачи «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода, сообщили источники. Ранее концерн обвинил российские власти в «краже» бизнеса и отобрал у «Балтики» лицензию на использование международных брендов. В Минфине обвинения отвергли и назвали внешнее управление ответом на санкции. Дмитрий Медведев заявил, что компания сама «все бросила в России», и поблагодарил за «инвестиции» и «внесение лепты в современное российское оружие».

Датский пивоваренный концерн Carlsberg потребовал от российских властей компенсации убытков от перехода компании «Балтика» под управление Росимущества, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, соответствующее письмо было направлено в начале августа.

По данным агентства, в своем обращении руководство Carlsberg назвало действия властей РФ нарушением международного права и обязательств по двустороннему соглашению. При этом Минфин в ответ заявил об отсутствии оснований для компенсации.

Другой источник «Интерфакса» заявил, что в середине октября концерн также направил в российские органы власти официальные «уведомления о споре» по трем международным соглашениям. Компания предложила урегулировать разногласия путем переговоров, однако пригрозила обратиться в международной суд, если решение не будет найдено за полгода.

Как сообщил источник, в числе получателей уведомления – российские министерства финансов и экономического развития. В первом на запрос «Интерфакса» не ответили, во втором комментировать информацию источников отказались.

Carlsberg объявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года после начала военной операции РФ на Украине. В июне 2023 года концерн сообщил, что подписал соглашение о продаже компании «Балтика», при этом данные о потенциальном покупателе он не раскрыл.

По информации «Интерфакса», купить «Балтику» должна была группа «Арнест», которая ранее приобрела активы пивоваренного концерна Heineken за €1 с обязательством погасить «историческую задолженность российского бизнеса» в размере около €100 млн. При этом цена «Балтики», по данным источника, должна была составить более 71 млрд рублей.

Сделка не состоялась, так как 16 июля президент России Владимир Путин передал активы Carlsberg в стране под управление Росимущества: это решение было принято на основании указа о временном управлении имуществом лиц из «недружественных» стран в случае, если в этих странах РФ либо российских физлиц и юрлиц лишат собственности.

«Украли бизнес»

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в «краже» бизнеса концерна. Он объявил, что компания не пойдет на сделку, которая бы узаконила передачу активов во временное управление Росимущества.

«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», – сказал он.

В начале октября концерн сообщил о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяли «Балтике» производить и продавать продукцию международных брендов, в числе которых – Tuborg и Seth & Riley's Garage. Запасы продукции российская компания сможет реализовывать до 1 апреля 2024 года.

Незадолго до этого «Балтика» обращалась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с призывом запретить Carlsberg разрывать соглашения.

«Хрен вам, а не деньги!»

Минфин России в ответ на обвинения со стороны датского концерна уточнил, что «Балтика» не находится в собственности государства, Росимущество является «временным управляющим» и не имеет полномочий распоряжаться имуществом.

«Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», – подчеркнули в министерстве.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что введение внешнего управления является ответом на санкции, введенные против России недружественными странами. Он напомнил, что на Западе «активно ведется работа» по созданию правовых оснований для конфискации активов РФ, а российские физические и юридические лица незаконно лишаются или ограничиваются в праве собственности.

Глава Минфина также добавил, что внешнее управление вводится «в исключительных случаях», когда компании не соблюдают обязательства или нарушают законы РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg сам «все бросил в России по политическим причинам, прекратил работу и поставки, отказался от исполнения своих обязательств».

«Думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!» – написал Медведев в Telegram.

При этом он поблагодарил концерн за «инвестиции, которые работают теперь на Россию». Зампред Совбеза заявил, что «крепкий бюджет – помощь фронту», а «бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие».