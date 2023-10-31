«Они украли наш бизнес». Carlsberg попрощался с вложениями в Россию

Гендиректор Carlsberg заявил о разрыве связей со своим российским бизнесом и отказе идти на сделку с властями РФ по узакониванию передачи доли Carlsberg в «Балтике» во временное управление Росимущества. Путин подписал соответствующий указ в июле 2023 года. В ответ компания расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на использование международных брендов, таких как — Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украли бизнес

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg порвала все связи со своим бизнесом в России и не пойдет на сделку с российскими властями, которая бы узаконила передачу активов во временное управление Росимущества, заявил гендиректор компании Джейкоб Аруп-Андерсен.

«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид»,

— цитирует агентство Reuters Аруп-Андерсена, который выступил на презентации отчета о квартальных результатах корпорации.

По его словам, российская пивоваренная компания «Балтика» лишится права продавать продукцию под брендами Carlsberg, когда истечет срок действия лицензионных соглашений (то есть с 1 апреля 2024 года).

В отчете компании во вторник заявили, что Carlsberg продолжит принимать все возможные меры для защиты своих активов, сотрудников и операций. Связанные с «Балтикой» инвестиции больше не соответствовали определению вложений в капитал организации, поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством, а затем списали. Общая сумма составила 7 млрд крон ($1 млрд), сообщили в отчете компании.

Передача актива

Указ о передаче доли Carlsberg в «Балтике» во временное управление Росимуществу подписал 16 июля 2023 года президент России Владимир Путин. Глава государства сделал это на основании указа от 25 апреля 2023 года о введении временного управления имуществом лиц из «недружественных» стран в случае, если в этих странах Россию либо российских физлиц и юрлиц лишат собственности. Под действия этого указа попало движимое и недвижимое имущество иностранных лиц на территории России, ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских юрлиц.

Почти за месяц до передачи доли в «Балтике» в управление Росимуществу Carlsberg объявила, что нашла нового владельца для своего российского бизнеса. Имя покупателя и условия продажи в компании тогда не раскрыли. Сделку так и не реализовали. Бывший гендиректор Carlsberg Кеес т'Харт в августе рассказал, что новость о решении Путина передать ее российские активы вызвало шок у руководства компании.

В начале октября Carlsberg расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на использование международных и региональных брендов. Эти действия стали ответом на передачу активов в июле. Речь идет о таких товарных знаках, как Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV.

20 октября «Балтика» обратилась в арбитражный суд с требованием наложить обеспечительные меры, запретив Роспатенту регистрировать прекращение прав на использование товарных знаков. Судебная инстанция удовлетворила прошение российской компании.

Российские активы

Действия российских властей по распоряжению активами иностранных компаний являются ответом на действия западных стран по российским ценным бумагам. На прошлой неделе главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю поручили завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных Евросоюзом российских активов. В ЕС предлагают передать эти деньги на поддержку Украины.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что воровство западными государствами замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах, <...> вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», — сказал он.

Как написала газета Financial Times 31 октября, российские власти приняли дополнительные меры по ограничению возможностей западных компаний, покидающих страну, получать выручку от продажи активов в иностранной валюте. В издании написали, что теперь сделки с зарубежными компаниями могут затягивать или частично блокировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник раскрыл механизм продажи активов в России иностранными компаниями. По словам представителя Кремля, компании будут выходить на тех условиях, которые скажут в правительственной комиссии. «Свободного выхода сейчас быть не может», — добавил Песков.