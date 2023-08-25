Производитель «Прелести» и «Дихлофоса». Кто купил активы Heineken в России

Второй по величине в мире пивоваренный концерн окончательно ушел из России. Heineken продала активы в стране Arnest Group – производителю лака для волос «Прелесть» и «Дихлофоса». Сумма сделки составила €1, а убытки нидерландской компании – €300 млн.

Компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже своего российского подразделения производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции Arnest Group.

«Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет 1 евро за 100% акций», – сообщили в компании.

По оценкам пивоваренного концерна, совокупный убыток из-за передачи активов составит €300 млн, включая потери от разницы курсов. При этом компания исключает возможность возвращения в Россию, собирается в течение полугода свернуть производство в стране пива под брендом Amstel и заявляет, что никакие другие международные бренды не будут лицензироваться на российской территории «за исключением некоторых более мелких региональных брендов».

Покупателю бизнеса перейдут семь заводов Heineken, 1800 сотрудников, работавших на компанию, получили гарантии трудоустройства на ближайшие три года. Кроме того, новый владелец обязан будет в рассрочку погасить «историческую задолженность российского бизнеса» перед концерном в размере около €100 млн.

В портфель нидерландского концерна входит около 300 пивных брендов, в том числе одноименный Heineken, Amstel, Krusovice и другие. Среди национальных марок в России – «Охота», «Жигулевское» и «Бочкарев».

Кто купил российский бизнес Heineken

Arnest Group зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, где владеет заводом бытовой химии. Производство также осуществляется на заводе «Аэрозоль Новомосковск» в Тульской области.

Компания выпускает более 53% всей аэрозольной продукции в России. В числе прочего она производит средства по уходу за волосами «Прелесть», освежители воздуха «Symphony», а также инсектициды «Дихлофос» и «Mosquitall». По данным СПАРК, в 2022 году чистая прибыль группы составила 259,38 млн рублей, выручка – 11,17 млрд рублей.

В сентябре 2022 года Arnest Group приобрела российские активы американской Ball Corporation, производящей алюминиевую упаковку для напитков. Сумма сделки составила $530 млн. Бизнес был переименован в «Арнест упаковочные решения». До конца текущего года компания планирует завершить начатое Ball строительство завода алюминиевых банок в Ульяновской области.

Попытки Heineken уйти из России

В начале марта 2022 года нидерландский концерн объявил, что приостанавливает экспорт пива в Россию и инвестиционные проекты в стране. Через несколько дней после этого было остановлено производство в России пива под брендом Heineken.

28 марта 2022 года компания заявила о намерении передать российский бизнес новому владельцу, однако ожидаемые сроки передачи бизнеса неоднократно менялись: сначала концерн сообщал о планах заключить сделку до конца 2022 года, затем рассчитывал продать активы в январе — марте 2023 года, а в феврале пообещал покинуть рынок до конца первого полугодия.

В течение этого времени компания продолжала работать в России. Представители концерна поясняли, что «прилагают все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях».

В марте текущего года Heineken разрешила российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, а спустя еще месяц сообщила, что нашла покупателя. В регуляторные органы РФ была подана заявка на одобрение сделки, однако на тот момент название компании, планирующей купить бизнес, не разглашалось.

Из-за затянувшегося процесса передачи активов компания неоднократно сталкивалась с критикой за рубежом. Так, 9 августа организаторы музыкального фестиваля Flow в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за деятельности компании в России.