Европейский Центробанк повысил ключевые ставки. Как это отразится на России

Европейский Центробанк (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Такое решение было принято в рамках борьбы с ростом цен. Как оно отразится на европейцах и россиянах – в материале «Газеты.Ru».

После повышения базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4,5% годовых, ставка по депозитам – 4%, а по краткосрочным кредитам европейского регулятора – 4,75%. Об этом говорится в его пресс-релизе по итогам заседания совета управляющих.

На что влияют ключевые ставки ЕЦБ. Базовая процентная ставка – аналог ключевой ставки российского Центробанка и означает минимальный процент, под который ЕЦБ дает евро банкам в странах еврозоны. От этой ставки зависит стоимость всех кредитов и, как следствие, финансовая активность в стране. Читать дальше

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%», — объяснил регулятор свое решение.

По его прогнозам, инфляция в среднем в еврозоне составит 5,6% в 2023 году. В следующем году ЕЦБ ожидает ее на уровне 3,2%, в 2025 году – на отметке 2,1%. Параметры на 2023 и 2024 годы повышены, что отражает более высокую динамику цен на энергоносители, объяснил Европейский Центробанк.

Базовое ценовое давление в Европе остается высоким, говорится в сообщении. Но ЕЦБ ожидает, что инфляция без учета энергоносителей и продовольствия составит в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

Что теперь будет с Европой

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал решение европейского регулятора ожидаемым. Инфляция в еврозоне в августе составила 5,3%.

«ЕЦБ сегодня завершил цикл повышения ставок. Дальше слабеющая экономика еврозоны уже не позволит ужесточать монетарную политику. Повышение основных процентных ставок в ЕЦБ приведет к увеличению ставок по депозитам и по кредитам на сопоставимую величину, то есть на 25 базисных пунктов. Это значимая величина для европейской экономики, которая за последние 15 лет привыкла жить при околонулевых ставках», — прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Повышение депозитных ставок позволит увеличить привлекательность сбережений для европейцев, снизить потребление и замедлить инфляцию, уточнил эксперт. В то же время кредитование и рефинансирование станет дороже, у европейцев больше денег будет уходить на обслуживание долгов и меньше останется на потребление, добавил он. Но это также будет тормозить рост цен.

Васильев не исключил, что экономика еврозоны войдет в стагфляцию (сочетание высокой инфляции и слабого экономического роста или даже рецессии. — «Газета.Ru»), причем уже в этом году. И стагфляция может быть продолжительной, добавил он. По словам Васильева, ведущая экономика еврозоны – экономика Германии – уже балансирует на грани стагфляции.

«Упорно высокий рост цен, высокая закредитованность стран еврозоны, замедление мировой экономики из-за максимальной за 22 года ставки Федеральной резервной системы США (5,25-5,5%. — «Газета.Ru»), а также замедление китайской экономики, ухудшение отношений США-КНР и украинский конфликт негативно влияют на экономику Европы», — сказал Васильев.

ВВП еврозоны до конца года будет оставаться вблизи нулевых значений, считает аналитик.

«Европейская экономика выглядит более слабой по сравнению с американской. Поэтому евро в ближайшие кварталы будет более слабым по отношению к доллару», — отметил он.

Васильев ожидает дальнейшего ослабления курса евро к доллару с текущих 1,07 до 1,04-1,05 в ближайшие месяцы. Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко отметила, что курс евро уже отреагировал на решение ЕЦБ снижением против доллара. Локально курс EUR/USD может опуститься в район 1,05 и продолжит снижаться в среднесрочной перспективе, считает она.

Какие последствия ждут Россию

Васильев выделил три последствия решения ЕЦБ для России.

«Во-первых, Европа и Россия сохраняют экономические связи. РФ по-прежнему поставляет некоторые объемы сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз, а также нефть и нефтепродукты через посредников. Импорт из Европы в Россию также осуществляется через третьи страны. Это параллельный и серый импорт», — отметил Васильев.

Поэтому сейчас решения ЕЦБ будут влиять на Россию через состояние европейской экономики, подытожил он. Чем выше экономический рост в Европе, тем выше спрос на российское сырье, и наоборот.

Во-вторых, решение ЕЦБ может привести к более осторожному поведению бизнеса, сокращению инвестиционных программ, и в результате к уменьшению закупок товаров российского экспорта, уточнил аналитик. Но этот эффект будет небольшим для России, пока в Европе не разразится полноценная рецессия, считает он. Рецессия приведет уже к заметному падению спроса на газ, нефть, нефтепродукты и другие статьи российского экспорта, сказал Васильев.

Впрочем, есть и позитивный момент для России от решения ЕЦБ.

«Ужесточение финансовых условий приведет к торможению инфляции в Европе, что будет означать более низкие закупочные цены для российских покупателей европейских товаров. Это поможет снизить ту часть инфляции в России, которая связана с импортом из Европы», — пояснил Васильев.

Но этот эффект также будет умеренным, и для его проявления необходимо несколько месяцев, уточнил он.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отметила, что в текущей ситуации влияние решения ЕЦБ на Россию и россиян является косвенным и его нужно ждать более трех месяцев. По мнению Паниной, рост базовой ставки может привести к укреплению евро относительно рубля и далее – оказать давление на экспортеров и сделать импорт более дорогим.

«В краткосрочном периоде евро может подорожать по отношению к рублю. До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 рублей. Но в более длительном временном интервале решение ЕЦБ уже не будет влиять на рубль», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как правило, курс евро, доллара и юаня изменяются почти параллельно по отношению к рублю — либо они вместе растут, либо вместе падают, уточнил он.

По словам Васильева, раньше российская финансовая система была связанной с европейской, поэтому решения ЕЦБ в первую очередь влияли на российские финансовые рынки, то есть ставки по депозитам и кредитам для российских компаний и граждан в евро. Сейчас роль евро в России существенно упала: российским компаниям закрыто привлечение финансирования в этой валюте, большинство российских банков уже не могут размещать активы в ней, поэтому банки уходят от привлечения депозитов в евро.

Кроме того, ЦБ РФ продолжает политику дедолларизации по уходу российской экономики и финансовой системы от валют недружественных стран – доллара и евро.