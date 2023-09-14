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Европейский Центробанк повысил ключевые ставки. Как это отразится на России

Аналитик Васильев назвал три последствия повышения ставок ЕЦБ для россиян

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Здание ЕЦБ (Европейский Центробанк) во Франкфурте

Здание ЕЦБ (Европейский Центробанк) во Франкфурте

Global Look Press
Европейский Центробанк (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Такое решение было принято в рамках борьбы с ростом цен. Как оно отразится на европейцах и россиянах – в материале «Газеты.Ru».

После повышения базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4,5% годовых, ставка по депозитам – 4%, а по краткосрочным кредитам европейского регулятора – 4,75%. Об этом говорится в его пресс-релизе по итогам заседания совета управляющих.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%», — объяснил регулятор свое решение.

По его прогнозам, инфляция в среднем в еврозоне составит 5,6% в 2023 году. В следующем году ЕЦБ ожидает ее на уровне 3,2%, в 2025 году – на отметке 2,1%. Параметры на 2023 и 2024 годы повышены, что отражает более высокую динамику цен на энергоносители, объяснил Европейский Центробанк.

Базовое ценовое давление в Европе остается высоким, говорится в сообщении. Но ЕЦБ ожидает, что инфляция без учета энергоносителей и продовольствия составит в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

Что теперь будет с Европой

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал решение европейского регулятора ожидаемым. Инфляция в еврозоне в августе составила 5,3%.

«ЕЦБ сегодня завершил цикл повышения ставок. Дальше слабеющая экономика еврозоны уже не позволит ужесточать монетарную политику. Повышение основных процентных ставок в ЕЦБ приведет к увеличению ставок по депозитам и по кредитам на сопоставимую величину, то есть на 25 базисных пунктов. Это значимая величина для европейской экономики, которая за последние 15 лет привыкла жить при околонулевых ставках», — прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Повышение депозитных ставок позволит увеличить привлекательность сбережений для европейцев, снизить потребление и замедлить инфляцию, уточнил эксперт. В то же время кредитование и рефинансирование станет дороже, у европейцев больше денег будет уходить на обслуживание долгов и меньше останется на потребление, добавил он. Но это также будет тормозить рост цен.

Васильев не исключил, что экономика еврозоны войдет в стагфляцию (сочетание высокой инфляции и слабого экономического роста или даже рецессии. — «Газета.Ru»), причем уже в этом году. И стагфляция может быть продолжительной, добавил он. По словам Васильева, ведущая экономика еврозоны – экономика Германии – уже балансирует на грани стагфляции.

«Упорно высокий рост цен, высокая закредитованность стран еврозоны, замедление мировой экономики из-за максимальной за 22 года ставки Федеральной резервной системы США (5,25-5,5%. — «Газета.Ru»), а также замедление китайской экономики, ухудшение отношений США-КНР и украинский конфликт негативно влияют на экономику Европы», — сказал Васильев.

ВВП еврозоны до конца года будет оставаться вблизи нулевых значений, считает аналитик.

«Европейская экономика выглядит более слабой по сравнению с американской. Поэтому евро в ближайшие кварталы будет более слабым по отношению к доллару», — отметил он.

Васильев ожидает дальнейшего ослабления курса евро к доллару с текущих 1,07 до 1,04-1,05 в ближайшие месяцы. Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко отметила, что курс евро уже отреагировал на решение ЕЦБ снижением против доллара. Локально курс EUR/USD может опуститься в район 1,05 и продолжит снижаться в среднесрочной перспективе, считает она.

Какие последствия ждут Россию

Васильев выделил три последствия решения ЕЦБ для России.

«Во-первых, Европа и Россия сохраняют экономические связи. РФ по-прежнему поставляет некоторые объемы сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз, а также нефть и нефтепродукты через посредников. Импорт из Европы в Россию также осуществляется через третьи страны. Это параллельный и серый импорт», — отметил Васильев.

Поэтому сейчас решения ЕЦБ будут влиять на Россию через состояние европейской экономики, подытожил он. Чем выше экономический рост в Европе, тем выше спрос на российское сырье, и наоборот.

Во-вторых, решение ЕЦБ может привести к более осторожному поведению бизнеса, сокращению инвестиционных программ, и в результате к уменьшению закупок товаров российского экспорта, уточнил аналитик. Но этот эффект будет небольшим для России, пока в Европе не разразится полноценная рецессия, считает он. Рецессия приведет уже к заметному падению спроса на газ, нефть, нефтепродукты и другие статьи российского экспорта, сказал Васильев.

Впрочем, есть и позитивный момент для России от решения ЕЦБ.

«Ужесточение финансовых условий приведет к торможению инфляции в Европе, что будет означать более низкие закупочные цены для российских покупателей европейских товаров. Это поможет снизить ту часть инфляции в России, которая связана с импортом из Европы», — пояснил Васильев.

Но этот эффект также будет умеренным, и для его проявления необходимо несколько месяцев, уточнил он.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отметила, что в текущей ситуации влияние решения ЕЦБ на Россию и россиян является косвенным и его нужно ждать более трех месяцев. По мнению Паниной, рост базовой ставки может привести к укреплению евро относительно рубля и далее – оказать давление на экспортеров и сделать импорт более дорогим.

«В краткосрочном периоде евро может подорожать по отношению к рублю. До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 рублей. Но в более длительном временном интервале решение ЕЦБ уже не будет влиять на рубль», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как правило, курс евро, доллара и юаня изменяются почти параллельно по отношению к рублю — либо они вместе растут, либо вместе падают, уточнил он.

По словам Васильева, раньше российская финансовая система была связанной с европейской, поэтому решения ЕЦБ в первую очередь влияли на российские финансовые рынки, то есть ставки по депозитам и кредитам для российских компаний и граждан в евро. Сейчас роль евро в России существенно упала: российским компаниям закрыто привлечение финансирования в этой валюте, большинство российских банков уже не могут размещать активы в ней, поэтому банки уходят от привлечения депозитов в евро.

Кроме того, ЦБ РФ продолжает политику дедолларизации по уходу российской экономики и финансовой системы от валют недружественных стран – доллара и евро.

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