Доллар ниже 93 рублей. С чем связано укрепление рубля и как долго оно продлится

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник опускался ниже 93 рублей впервые с 18 августа 2023 года, евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Эксперты прогнозируют, что курс может снизиться до 85 рублей за доллар. По каким причинам рубль начал дорожать и долго ли это продлится – в материале «Газеты.Ru».

Рубль начал укрепляться в понедельник и продолжил во вторник. По данным Мосбиржи на 7:22 мск вторника, доллар терял 2,63 рубля, или 2,77%, и достигал 92,4 рубля. Курс евро снижался на 3,09 рублей, или 3,01%, до 99,40 рублей. Затем произошла небольшая коррекция. По данным биржи на 11:09, доллар стоит 94,9825 рублей, евро — 101, 82 рубля. С начала торгов валюта США теряет 0,1075%, валюта ЕС — 0,6875%.

Почему рубль укрепился

По мнению финансистов, есть пять причин, по которым рубль подорожал к доллару и евро: ожидания по поводу продажи валюты Банком России и повышения им ключевой ставки, словесные интервенции российских властей, рост выручки отечественных экспортеров, а также действия спекулянтов.

«Рубль укрепляется в ожидании повышенных продаж валюты Центробанком РФ в размере 21,4 млрд рублей в день в период с 14 по 22 сентября. Запланированный объем составляет почти 19% от среднедневных оборотов в паре юань-рубль — 115 млрд рублей.

На уверенности рубля сказываются и заявления с Восточного экономического форума о наличии планов у Минэкономразвития по возврату валюты в «нормальный коридор» 70-80 рублей», — пояснил «Газете.Ru» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов связал текущее укрепление курса рубля с ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 15 сентября. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России в эту пятницу поднимет ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 14% годовых.

«На этом заседании ЦБ также будет рассматривать возможность повышения ставки на 100 б.п. и 300 б.п. Финальное решение ЦБ, на наш взгляд, будет зависеть от динамики курса рубля и данных по инфляции к пятнице», — спрогнозировал он.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавил, что подорожанию российской валюты способствовали рост выручки экспортеров, ставшей поступать с лагом после роста цен на нефть и газ, а также словесные интервенции российских властей.

Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке. Кроме этого, он сообщил о том, что правительство и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, и часть решений уже принимается. Орешкин также заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что российские власти видят «сдержанный» возврат валютной выручки экспортерами, поэтому будут договариваться с бизнесом, в том числе через вероятное ужесточение валютного контроля.

«Отсюда мы делаем вывод, что задача по стабилизации курса рубля продолжает решаться и вскоре будут задействованы новые меры. Сильное движение рубля в утреннюю сессию связано с низкой ликвидностью рынка (недостаточное предложение валюты на рынке – «Газета. Ru»). До открытия основной сессии в 10 утра основные участники, как правило, отсутствуют, поэтому рынок подвержен спекулятивным колебаниям», — прокомментировал эти заявления Васильев.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин объяснил укрепление рубля действиями спекулянтов на валютном рынке.

Долго ли продлится укрепление рубля

Васильев считает, что рубль на этой неделе будет торговаться в диапазоне 93-97 рублей за доллар, 100-104 рублей за евро, 12,7-13,3 рублей за юань.

«В целом мы сохраняем свои ожидания того, что рубль до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 98 рублей, 106 рублей за евро и 13,3 рублей за юань», — сказал Васильев.

Трифонов предположил, что курс рубля может сместиться в коридор 94-96 рублей за доллар до конца месяца.

Болотских полагает, что укрепление российской валюты продлится до 22 сентября, пока продолжаются продажи валюты Банком России.

«Большинство аналитиков сходится во мнении, что курс снизится до 85 рублей за доллар, однако биржевые спекулянты могут снизить его еще ниже, до 75 рублей. Волатильность рубля связана с неустойчивостью мировых цен на нефть и газ. Но скоординированные действия монетарных властей способны удерживать доллар в коридоре 85-90 достаточно длительное время», — отметил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.