«Бросай все и беги»: как европейский бизнес лишился в России €100 млрд, но остался в выигрыше

Financial Times проанализировала отчеты 600 европейских компаний за 2023 год и пришла к выводу, что их прямые убытки из-за деятельности в России с момента начала СВО составили €100 млрд. Газета назвала наиболее пострадавшими компании в Британии, ФРГ и Франции. Аналитики издания поделились соображениями, было ли для иностранного бизнеса выгоднее остаться в РФ или «бросить все и бежать».

Крупные европейские компании с момента начала СВО на Украине потеряли как минимум €100 млрд. Об этом сообщает Financial Times (FT) после проведения анализа годовых отчетов компаний.

Всего газета изучила документацию 600 фирм, из них 176 «зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий». В указанную FT сумму не вошло повышение расходов на энергоресурсы.

Кто пострадал больше всего?

Согласно материалу, крупнейшие убытки понесли нефтяные гиганты British Petroleum (BP), Shell и Total Energies — их убытки оцениваются в €40,6 млрд. Несмотря на потери, высокие цены на энергоносители позволили им получить значительную прибыль.

Пострадал и европейский банковский сектор, убытки которого составили €17,5 млрд. Коммунальные предприятия лишились €14,7 млрд, а промышленные — €13,6 млрд.

Как уточняется в статье:

— BP потеряла $25,5 млрд;

— Total Energies — $14,8 млрд;

— Uniper — €5,7 млрд;

— Fortum — €5,3 млрд;

— Shell — $4,1 млрд;

— OMV — €2,5 млрд;

— Equinor — €1 млрд;

— Renault — €2,3 млрд;

— Volkswagen — €2 млрд;

— Société Générale — €3,1 млрд.

Больше всего пострадали компании из Британии, ФРГ и Франции.

Уйти или остаться?

FT опросила несколько экспертов, которые согласились с тем, что последствия для иностранного бизнеса, который в том или ином виде остался в России, будут неблагоприятными.

Согласно данным Киевской школы экономики, более 50% из 1871 компании, принадлежавшей европейцам в России до СВО, все еще работают в стране.

«Даже если компания потеряла много денег, покидая Россию, те, кто остается, рискуют гораздо большими потерями. Оказывается, что «бросай все и беги» было лучшей стратегией для компаний, решавших, что делать... Чем быстрее вы уйдете, тем меньше ваши потери», — считает Наби Абдуллаев, партнер стратегического консалтингового агентства Control Risks.

Анна Власюк, научный сотрудник KSE, утверждает, что компании, которые все еще работают в России, «идут на рискованную авантюру».

По ее словам, более жесткие правила выхода с российского рынка, введенные Москвой с начала СВО, сделали извлечение каких-либо дивидендов практически невозможным.

«Компаниям, которые все еще существуют, было бы лучше просто списать бизнес со счетов. Я не думаю, что кто-то находится в безопасности», — сказала она.

Хочет ли РФ возвращения зарубежных компаний?

16 июня президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме говорил о том, что Россия «не закрывает двери» для иностранного бизнеса. По его словам, у зарубежных компаний было право выбора.

«Мы с российского рынка никого не выгоняли...

Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Будем создавать для них необходимые условия.

Но особенности поведения этих партнеров для себя учтем», — заявил президент.

Он добавил, что представители деловых кругов все чаще просят не пускать назад покинувшие страну иностранные компании.

«Нам пророчили, что Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что мы сделали абсолютно правильно», — сказал Путин.

В 2022 году Центр стратегических разработок (ЦСР) проводил исследование по потерям крупнейших (600 фирм с выручкой в России от 5,7 млрд руб.) иностранных компаний, приостановивших и ограничивших свою деятельность в РФ.

В октябре эксперты ЦСР заявили, что с конца февраля 2022 года такие фирмы потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходилось на бизнес, решивший уйти из РФ.