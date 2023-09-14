Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Евросоюз снял санкции с четырех граждан России – бизнесменов Фархада Ахмедова и Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и полковника Георгия Шуваева. Ранее Шульгин через суд добился снятия с себя рестрикций. Всего в санкционном списке значится почти 1800 физических и юридических лиц. В Кремле заявили, что не понимают логики введения или снятия санкций в отношении россиян.

Евросоюз исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов — главу группы ЕСН Григория Березкина, экс-главу Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова.

О решении не продлевать санкции в их отношении ЕС объявил накануне, однако их личности не раскрывались. 14 сентября их имена были опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина», – говорится в тексте.

Кто исключен из санкционного списка • Фархад Ахмедов — совладелец «Нортгаза», инвестор, бывший сенатор Совета Федерации от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. №99 в списке Forbes, cостояние — $1100 млн;



• Григорий Березкин — собственник, председатель совета директоров группы компаний ЕСН (нефтяная промышленность, электроэнергетика, медиа). №157 в списке Forbes, cсостояние — $750 млн;



• Александр Шульгин — бывший гендиректор Ozon.



Шульгин создал прецедент

Почему санкции были сняты именно с этих россиян, неизвестно.

Известно, что Шульгин добился снятия с себя санкций через Европейский суд. Прецедентное решение было вынесено 6 сентября – Шульгин стал первым российским бизнесменом, у которого получилось добиться снятия ограничений в суде. Ранее такие решения выносились только в отношении родственников предпринимателей.

Шульгин оспаривал оценку Совета ЕС, согласно которой его можно считать «влиятельным бизнесменом». Такого «звания» Шульгина удостоился из-за того, что 24 февраля 2022 года вместе с «другими олигархами» встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения действий в связи с санкциями западных стран. Европейский суд общей юрисдикции частично удовлетворил иск предпринимателя: подпадание бизнесмена под ограничения сочли обоснованным, а его дальнейшее пребывание под ними — нет.

Адвокаты Шульгина сообщили «Ведомостям», что в ходе судебных разбирательств указали на нарушение прав на юридическую защиту, несостоятельность аргументов, предоставленных Советом ЕС, нарушение принципа пропорциональности, а также ограничение принципа равного обращения.

Не дожидаясь решения суда

По данным Bild, более 60 предпринимателей и компаний из России и Белоруссии решили пойти тем же путем, что и Шульгин. Среди них есть и Григорий Березкин с Фархадом Ахмедовым.

Адвокат юридической фирмы ACQUIS Уильям Жюлье, представляющий интересы Ахмедова в суде, в разговоре с Forbes предположил, что нынешнее снятие санкций связано с ожиданиями Совета ЕС от предстоящего решения суда по иску Ахмедова.

«Мы видели сообщения, которые не оспаривались, о том, что юридическая служба Совета по итогам изучения дела посчитала, что его позиции были крайне неопределенными и, как следствие, есть высокий риск проигрыша в суде, как это произошло с делом Александра Шульгина», — сказал Жюлье Forbes.

Добавим, в марте 2023 года в сеть оказалась слита аудиозапись, на которой, как утверждали СМИ, Ахмедов разговаривает с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Участники беседы в нецензурной форме обсуждали СВО и руководство России. При этом Ахмедов утверждал, что не вхож в близкий круг президента РФ. Пригожин заявил, что запись является фейком, Ахмедов своих комментариев не давал.

Среди бизнесменов нашли предателей

В сегодняшнем комментарии о снятии санкций с четырех россиян пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают логику введения и снятия санкций в отношении представителей российского бизнеса. Песков назвал предателями тех предпринимателей России, кто в попытках вывести себя из-под санкций «скатывается на антироссийские позиции».

«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», — заявил Песков, не называя фамилий.

При этом, по словам Пескова, есть и предприниматели, которые методично отстаивают свои интересы в судебном порядке.

«Это право любого предпринимателя. И к нему мы относимся с уважением», — сказал Песков.

Почему из санкционного списка исключили полковника Георгия Шуваева, неизвестно. Он был начальником ракетных войск и артиллерии первой гвардейской танковой армии Западного военного округа. Шуваев участвовал в боевых действиях на Украине с самого начала специальной военной операции в феврале 2022 года, передавало «Бел.ру». Он ушел из жизни 1 октября при выполнении служебных обязанностей, а в санкционный список ЕС попал уже после гибели, в феврале 2023 года.

13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских граждан и организаций (в списке почти 1800 физических и юридических лиц) до 15 марта 2024 года. В Евросоюзе их считают виновными в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».