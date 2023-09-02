В Великобритании на 95-м году жизни скончался египетский миллиардер Аль-Файед

В Великобритании скончался 94-летний уроженец Египта Мохаммед Аль-Файед. Миллиардеру принадлежали знаменитый лондонский универмаг Harrods и футбольный клуб «Фулхэм». Аль-Файед прожил в Великобритании более 60 лет. Его сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, после чего миллиардер начал расследовать это дело и искать виновных. О жизни Аль-Файеда читайте в материале «Газеты.Ru».

Миллиардер Мохаммед Аль-Файед скончался 30 августа, сообщает Sky News. По словам представителей его семьи, он «мирно ушел от старости».

У него остались вторая жена, бывшая финская модель Хайди Ватен, и их четверо детей — Жасмин, Карим, Камилла и Омар.

Бизнесмена похоронили 1 сентября после молитвы в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.

Начинал с продажи лимонада

Аль-Файед родился в Александрии в 1929 году в семье школьного учителя. Бизнесом он начал заниматься в детстве: делал и продавал лимонад. Затем он стал продавцом швейных машин. Аль-Файед встретил свою первую жену Самиру Хашогги — сестру саудовского миллионера, торговца оружием Аднана Хашогги, — после чего его дела пошли в гору. Он устроился на работу к свояку и узнал нужных людей в Египте, а затем смог вместе с братьями открыть свою компанию, которая занималась грузоперевозками из Египта. Вскоре бизнес расширился, офисы появились в Генуе и Лондоне.

В середине 1960-х Аль-Файед эмигрировал в Великобританию. В 1979 году он купил отель Ritz в Париже, а в 1984 году вместе с братьями стал владельцем 30% холдинга House of Fraser, куда входил и знаменитый лондонский универмаг Harrods. В 1985 году они полностью выкупили холдинг. Аль-Файед ввел дресс-код для покупателей универмага и установил бронзовую мемориальную статую принцессы Дианы и его сына Доди, танцующих под крыльями альбатроса. Однажды предприниматель сказал, что хотел бы, чтобы его мумифицировали и положили в золотой саркофаг, который бы расположили в стеклянной пирамиде на крыше Harrods. Однако в 2010 году он продал магазин государственному инвестиционному фонду Катара за £1,5 млрд ($1,9 млрд).

В 1997 году миллиардер купил футбольный клуб «Фулхэм». В 2011 году на домашнем стадионе команды он установил статую Майкла Джексона, которая совершенно не понравилась болельщикам, да и вообще ее появление вызвало удивление, поскольку певец посетил только один матч с участием «Фулхэма».

«Если какие-то глупые фанаты не понимают или не ценят такой подарок, они могут идти к черту», — ответил Аль-Файед на критику.

В 2013 году миллиардер продал футбольный клуб пакистанскому предпринимателю Шахиду Хану.

В 90-е годы Аль-Файеда подозревали в хищениях и мошенничестве. Расследование показало, что бизнесмен вместе с братом предоставил ложную информацию о происхождении денег, которые они заплатили за холдинг House of Fraser. Родственники все обвинения отрицали. Через пять лет Аль-Файед получил отказ на получение британского гражданства. Он поссорился с британским правительством из-за этого и грозился переехать во Францию, которая наградила его орденом Почетного легиона, своей высшей гражданской наградой. В 1994 году выяснилось, что Аль-Файед платил политикам за лоббизм в парламенте.

Расследование гибели принцессы Дианы

Аль-Файед занимался благотворительностью и спонсировал мероприятия, которые посещали члены Королевской семьи. На одном из них миллиардер познакомился с принцессой Дианой. Летом 1997 года он пригласил принцессу вместе с ее детьми Уильямом и Гарри провести отпуск на его яхте. В Сен-Тропе Диану сфотографировали с сыном Аль-Файеда Доди, после чего пошли слухи об их романе.

31 августа 1997 года Диана и Доди погибли в автокатастрофе в Париже. Французская полиция установила, что ДТП произошло по вине водителя Анри Поля, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением на высокой скорости.

Аль-Файед потратил 10 лет, чтобы доказать, что автокатастрофа не была случайной. Миллиардер утверждал, что Диана была беременна от его сына. Якобы принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, поручил британским спецслужбам убить принцессу, чтобы помешать ей выйти замуж за мусульманина и родить от него ребенка. Во время суда он согласился с вердиктом присяжных, что пара погибла по вине водителя, и оставил все юридические попытки доказать свою правоту.

«Я оставляю остальное Богу, чтобы он отомстил за меня», — сказал Аль-Файед.