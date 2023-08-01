Закон о цифровом рубле вступил в силу. Что нужно знать

С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле. Как платить с помощью новой формы денег и когда эта опция станет доступна всем желающим, какие при этом есть плюсы, минусы и риски для россиян – в материале «Газеты.Ru».

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет работать в дополнение к наличным и безналичным. Все три формы равноценны. Какой формой рубля пользоваться, граждане и компании будут решать добровольно по своему усмотрению, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка РФ.

Для совершения операций с новой формой денег нужно будет открыть цифровой кошелек. Это можно сделать на платформе регулятора через любое мобильное приложение банка, в котором у человека или компании есть счет, сказали в ЦБ.

Банки в понятном интерфейсе реализуют предложение открыть цифровой кошелек и обменять безналичные рубли на цифровые в соотношении один к одному, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

«Открываться будет только один цифровой кошелек (как человеку, так и компании). Доступ к нему для пополнения и операций будет возможен через любое мобильное приложение любого своего банка», — уточнили в ЦБ.

Как использовать цифровой рубль

С цифрового кошелька люди смогут делать переводы друг другу, оплачивать товары и услуги по QR-коду, а также переводить цифровые рубли на свои счета в банках, рассказали представители регулятора.

close 100%

Они описали процесс пополнения цифровыми рублями кошелька и снятия их с него. Если на руках наличные деньги, пополнить кошелек можно через безналичные: сначала через банкомат или кассу банка положить нужную сумму на счет, а потом перевести деньги со счета в цифровой кошелек. Если нужно снять наличные, будет работать обратная процедура: сначала с кошелька на счет, затем — получение наличных со счета в банкомате или кассе банка.

Пилотный проект по тестированию операций с реальными цифровыми рублями планируется запустить в августе. Конкретную дату в ЦБ объявят позже. К тестам привлекут ограниченный круг клиентов 13 банков-участников пилота, сказали в ЦБ.

Там добавили, что на первом этапе планируется опробовать базовый набор операций. Среди них — открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду. В дальнейшем список операций и участников пилота планируется постепенно расширять, отметили в ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что массовое внедрение цифровых рублей в России начнется в 2025 году. Калянов ожидает, что россияне смогут открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов.

Плюсы и минусы цифрового рубля

У цифрового рубля есть очевидные плюсы, считают эксперты. По словам Калянова, расчеты в цифровых рублях будут быстрее, чем в безналичной форме. При этом комиссии за переводы новых рублей не предусмотрены, а максимальная заявленная сумма транзакции с ними втрое выше, чем при переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей, добавил он.

«Возможность офлайн-оплаты цифровыми рублями будет актуальна для регионов, где в моменте есть проблемы с беспроводным интернетом», — считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Магазины, по ее словам, смогут предложить россиянам дополнительные скидки при расчетах цифровыми рублями.

«Схема работы платежей новыми рублями будет отличаться от действующей по картам. Счета физического лица и юридического лица будут находиться в ЦБ. Банковская система для проведения платежа при этом используется только на моменте идентификации клиента. Комиссии за прием денег могут быть минимальными, что выгодно для торговой точки. Поэтому магазины могут варьировать со скидками для покупателей», — пояснила Семерикова.

Впрочем, некоторым россиянам может не понравиться, что цифровой рубль не предусматривает кешбэка (возврат денег на карту при покупках), отметил Калянов.

Также ряд граждан пугает отсутствие анонимности нового рубля.

«Каждый цифровой рубль «помечен», то есть его ход по экономике можно будет проследить со всеми вытекающими рисками. Представьте, был рубль у вас, а через несколько транзакций оказался у террориста. И тогда у следователя ФСБ, незнакомого с нюансами финтеха, могут быть вопросы», — написал Telegram-канал «Финсайд».

Могут ли мошенники украсть цифровой рубль

Эксперты сходятся во мнении, что хранение средств в цифровых рублях безопасно. Благодаря тому, что цифровой кошелек размещается на платформе ЦБ РФ, пользователям удастся избежать воровства денег со счетов и рисков банкротства коммерческих банков, если они будут использовать только новую форму валюты, пояснил Калянов.

«Уровень защиты у платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий с использованием в том числе последних наработок в области криптографии.

Платформа создавалась с учетом всех необходимых уровней обеспечения информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости», — подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, регулятор подготовил дополнительные требования по информбезопасности для банков, которые будут применяться при операциях с цифровым рублем наравне с уже существующими требованиями.

В проекте положения ЦБ собраны все лучшие отечественные наработки, считает руководитель департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Александр Соколов.

«Это, например, необходимость выделения отдельно контура и его защиты в соответствии с требованиями ГОСТа. Фрод — финансовое мошенничество — предполагается отсекать использованием электронной цифровой подписи и цифровым отпечатком», — рассказал эксперт.

По его словам, безопасность любой системы определяется ее самым слабым звеном. В данном случае таким звеном могут стать финансовые учреждения, которые не могут себе позволить или не хотят проводить качественный ежегодный аудит (в том числе тестирование на проникновения во внутренние системы и соответствия стандартам защиты данных), добавил он. Соответственно, желание сэкономить на безопасности и сделать оценку «для галочки» может привести к тому, что клиенты станут жертвами угроз, но держать ситуацию под контролем поможет надзор со стороны ЦБ и высокие требования к поставщикам услуг аудита, подытожил Соколов.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов допустил, что мошенники начнут «разводить» россиян, использующих цифровые рубли.

«Нельзя исключать вероятность того, что злоумышленники попытаются воспользоваться низкой осведомленностью о цифровых рублях со стороны широких масс. Могут появиться фейковые сайты и поддельные приложения, а мошенники будут «консультировать» по вопросам использования новых платежных средств. Чтобы заинтересовать жертв, они могут пойти на распространенные уловки. Например, предлагать увеличение сумм, конвертируемых в цифровую валюту, или другие преимущества», — пояснил он.

Эксперт рекомендовал получать достоверную информацию по новым возможностям оплаты из официальных источников, заслуживающих доверия — например, в отделениях банков. Также стоит избегать переходов по проплаченным (рекламным) ссылкам и сообщений в открытых сообществах от непроверенных участников, предостерег он.

«Чтобы обезопасить свои деньги от мошенников, в первую очередь необходимо быть бдительными и никому не раскрывать персональную и финансовую информацию», — напомнили в ЦБ.

Будет ли популярен цифровой рубль

Набиуллина отмечала некоторый скепсис общества по отношению к цифровому рублю. Но, по ее словам, это нормальная реакция, которая сопутствует всем нововведениям.

На тестовом этапе не будет никакого ажиотажа по поводу цифрового рубля, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

«Многое будет зависеть от лимитов по операциям и предельных сумм хранения средств. Конкурировать с картами банков, предлагающих щедрые кэшбеки и проценты по накопительным счетам, цифровому рублю будет сложно. Поэтому в начале запуска системы интерес будет ограничен», — сказал он.

По мнению Семериковой, важно привлечь ранних последователей цифрового рубля и не отпугнуть их. По опросам «Сколково», проведенным еще в 2021 году, около половины россиян старше 18 лет были готовы попробовать цифровой рубль, а это очень высокий показатель для нового инструмента, отметила она.

Новая форма национальной валюты будет пользоваться спросом у населения и постепенно станет вымещать безналичную форму при расчетах и платежах, а также для получения зарплат, уверен Калянов.