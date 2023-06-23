«Суверенитет – привилегия сильных». Почему ПМЭФ-2023 называют форумом победителей

В Санкт-Петербурге завершился ПМЭФ-2023. За четыре дня с 14 по 17 июня в нем приняли участие более 17 000 участников из более, чем 130 стран, в том числе более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 3000 компаний из порядка 75 стран и территорий, а это значит, что мероприятие вышло на свой доковидный уровень, и международная деловая активность постепенно восстанавливается – несмотря ни на что. Как на повестку форума повлияли западные экономические санкции и с чем участники решили попрощаться навсегда, – об этом накануне своего дня рождения «Газете.Ru» рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков, участвовавший в подготовке и работе почти всех Петербургских форумов.

— Антон Анатольевич, хоть форум и международный, на нем очень широко была представлена внутрироссийская повестка. Что стало главным для вас?

— В этом году форум вышел на новый уровень. Мы видим, что за 26 лет своего существования он выкристаллизовался в полноценный институт национального развития. Представители регионов приезжают сюда, чтобы договориться о крупных проектах, получить импульс для развития и ресурсы на годы вперед.

За четыре дня участники форума подписали более 900 соглашений на общую сумму 3,86 триллиона рублей, причем здесь учтены только те договоренности, где стоимость не является коммерческой тайной. С представителями иностранных коммерческих структур было заключено 43 соглашения, в том числе два с Италией и Испанией. Форум получился прорывным, новаторским и логически сфокусированным.

— На этот раз форум проводится в условиях жесточайших западных санкций. Как это повлияло на содержание подписанных соглашений и мероприятие в целом?

— Российская экономика успешно отразила натиск глобальных западных санкций. И Петербургский форум – важное тому доказательство. Интерес к мероприятию и количество его участников говорят о том, что Россия – это по-прежнему страна возможностей.

Главный смысл в том, что мы прекрасно справляемся без бывших «западных партнеров». Санкции сыграли свою позитивную роль, и Россия выработала антитела к ограничениям. Правительство своевременно предприняло целый ряд мер, чтобы не допустить реализацию худших сценариев.

И что же в итоге? А в итоге мы так и не увидели доллара, который стоит 200 рублей, безработица сейчас на историческом минимуме, и очевидно, что в этом году нас ждет экономический рост. Оптимисты предсказывают увеличение ВВП на пять процентов.

Можно сказать, что благодаря санкциям начался процесс исцеления и очищения российской экономики. Отечественные предприниматели активно занимают место, оставленное западным бизнесом, бурными темпами развивается агро-промышленный сектор. Сейчас государство вкладывается в оборонку, а это тянет за собой рост в обрабатывающей промышленности и машиностроении. Эти отрасли обеспечат существенный и с каждым годом нарастающий вклад в экономический рост.

Мы продолжим развиваться и в будущем, если не станем «зажимать» денежную массу. Нам жизненно необходим «План больших строек» на годы вперед. Ведь одним из локомотивов развития экономики является строительство – а это как раз и есть те проекты, о реализации которых договорились участники форума. Новые заводы, технопарки и территории, прошедшие реновацию, через несколько лет дадут толчок российской экономике.

Свою лепту внесет и масштабное восстановление «новых» российских регионов. Конечно, для этих территорий нужно принципиально иное стратегическое цифровое управление в области миграционной политики, нужна программа адаптации и языковой культуры для мигрантов и многое другое.

— В работе форума приняли участие компании из недружественных стран. Зачем? Кто-то планирует вернуться?

— Как сказать. «Кто-то» и не собирался уходить. Дело в том, что больше половины иностранных компаний в 2022 году остались в России и сейчас продолжают свою экономическую деятельность.

Как заметил президент американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, дружественные американские компании из нашей страны никуда не ушли, а 35 процентов из них за последний год заявили о расширении.

В итоге участие в Петербургском международном экономическом форуме приняли 150 компаний из 25 недружественных государств. Это позитивный момент. Сегодня нам необходимо продолжать укреплять рубежи на Западе и искать друзей на Востоке.

— Какие тренды в мировой экономике и политике выявил ПМЭФ?

— Главный тренд – это деглобализация. В условиях геополитической нестабильности мировая экономика стремится хеджировать риски, становится более «блоковой», замыкается по национальным и союзническим контурам.

Можно сказать, что сегодня во всем мире создается экономика доверия, именно этот аспект является принципиальным при решении многих вопросов международной политики. Если с начала 90-х США растянули пузырь глобальной экономики на весь земной шар, то теперь этот мыльный пузырь лопнул.

Сегодня происходит стремительное переформатирование глобальной экономики. Это болезненный процесс, связанный с разрывом старых связей. Но сохранить старый миропорядок, созданный после тектонических изменений 1980-90-х годов, уже не получится. Мир не готов поддерживать прежнее статус-кво: время доминирования старых европейско-американских элит ушло.

Сегодня мы имеем сразу несколько сильных локальных экономических центров, с которыми нужно считаться – это Россия, Китай, страны Ближнего Востока. Не случайно Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, чью делегацию возглавил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Поэтому не менее важным трендом мировой экономики сейчас является суверенитет и отстаивание собственных национальных интересов, народосбережение.

— Что конкретно будет означать такое переформатирование глобальной экономики для России?

— Вот смотрите: как только стало меньше западной корпоративной мишуры и трескотни, за которыми скрывались, давайте называть вещи своими именами, колониальные интересы, как появились очертания суверенной мощной экономики. Да, этот процесс идет непросто,

и время сейчас грозовое. Но так выковывается мощная и независимая Российская Держава Будущего.

Суверенитет – привилегия сильных. В свое время Запад запугал Японию, сбросил на них ядерную бомбу. Потом развязал войну в Европе и 48 дней бомбил Югославию. Понятно, что эти страны еще долго будут опасаться отстаивать свою позицию. С другой стороны, в начале 1990-х годов Запад разрушил СССР, мы считаем, что теперь очередь за Pax Americana.

Однако Россия играет особую стабилизирующую роль: важно, чтобы крах Pax Americana не погубил под своими обломками остальной мир. Как сказал советский классик: «Война – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает».

Поэтому выступая на главном – пленарном заседании форума президент Российской Федерации Владимир Путина еще раз заявил об особой роли России в вопросах ядерного сдерживания.

— Если мы говорим, что сегодня мировая экономика зависит от несколько сильных локальных центров, то как должны строиться отношения между ними?

— Россия выступила центром формирования нового мирового порядка, образовав с партнерами Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС (межгосударственное объединение, англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa, - прим.ред), ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Развивается партнерство со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Сейчас в БРИКС хотят вступить 30 новых стран, в ШОС происходит то же самое. Постоянно растет число стран-наблюдателей ЕАЭС. Страны Африки серьезно заинтересованы в развитии отношений. Расширяется сотрудничество с арабскими странами.

Перед Россией и государствами Ближнего Востока открываются уникальные возможности для партнерства. Запад долгие годы раскачивал ситуацию на Ближнем Востоке, это происходило совсем недавно буквально у нас на глазах. «Арабская весна», поддержанная США и их сателлитами в 2010 году, привела к масштабной дестабилизации на всем Ближнем Востоке. Волна гражданских войн, цветных революций и терактов захлестнула 20 стран этого региона и докатилась до Северной Африки.

Об этих событиях не стоит забывать, ведь теперь то же самое Запад пытается сделать у наших границ. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что Россия и государства Ближнего Востока так хорошо понимают друг друга. Нашим странам пришлось столкнуться со схожими вызовами, источником которых стал Запад.

— Что для вас входит в понятие суверенитет?

— Это независимость, автономность и устойчивость к влияниям извне. Так, военный суверенитет у России был, есть и будет всегда. Продовольственный и энергетический – безусловно тоже.

Сейчас многое делается для обретения культурного суверенитета. Мы освобождаемся от наносного и чуждого нам, защищаем свою великую историю и достижения прошлых поколений. Одним из самых ярких событий Петербургского форума стал международный фестиваль народов Севера «Душа России». Он продемонстрировал многообразие и самобытность культурного наследия северных народов России.

Есть направления, за которые нам еще предстоит побороться. Это в первую очередь касается технологического суверенитета. Строго говоря, учитывая скорость развития, в мире нет стран, которые бы в полной мере обладали независимостью в этой сфере. Поэтому России тем более нужно заниматься своим технологическим развитием и расширением производственных возможностей. Необходимо иметь отечественные решения по всем критически важным направлениям.

Финансовый суверенитет нам также еще предстоит обрести. Те же геополитические процессы, которые способствуют созданию многополярного мира, поставили под вопрос традиционные гаранты старой системы – бивалютную корзину и золотой стандарт. Нельзя, чтобы один блок государств контролировал денежные потоки в ущерб другим странам. Поэтому сейчас так сильна тенденция к дедолларизации, например, страны БРИКС уже заявляют о стремлении к созданию своей собственной валюты.

Наконец, цифровой суверенитет связан с одной из точек роста российской экономики, в этой сфере у России есть серьезные наработки и огромный потенциал. Вместе с тем, цифровое пространство и технологии – это важная составляющая общественно-политического устройства мира. Нам необходимо системное и последовательное развитие собственных решений, регулятивная деятельность государства в диджитал-сфере, адаптация глобальных трендов и корпораций под наши суверенные нужды, а не наоборот.

— Какая роль в обеспечении суверенитета отводится бизнесу?

— Если раньше в России был популярен лозунг «Народ и армия едины!», то теперь пришло время расширить его до «Народ, армия и отечественный бизнес едины!» Мы можем наблюдать, как патриотические российские компании стремительно освобождаются от влияния, зависимости, пут и искушений западных колониальных акционеров.

Суверенная, мобилизованная экономика, которую провозгласил президент и которую строит страна, требует мощного ресурсного обеспечения.

К примеру, после воссоздания авиационной отрасли, нам не придется вывозить алюминий, титановые сплавы, чтобы продать на западной торговой площадке и рассовать выручку по карманам западных акционеров и директоров.

Для возрождения собственного производства и даже целых отраслей экономики, нам понадобятся и среднее профобразование, и высшее, и молодые города, современные средства коммуникации и производства. Все это должно быть в кратчайший срок реализовано на собственной ресурсной базе.

С нового учебного года каждый четверг во всех школах страны будут проходить профориентационные занятия. Это позволит совместить потребности экономики, рассказать о наиболее значимых направлениях отечественного производства.

— Мы плавно перешли к социальным аспектам суверенитета. Вы уже упомянули термин «народосбережение». Что это значит?

— Для нас это означает большую работу в сфере образования, в медицине и других областях социальной сферы. Если коротко, то здоровье нации – это самый важный экономический ресурс. Наше здравоохранение прошло настоящую проверку на прочность и получило серьезный апгрейд во время пандемии covid 19. Конечно, нельзя останавливаться на достигнутом, но и о профилактике забывать не стоит: развитие физкультуры и спорта здесь имеет огромное значение.

— Кажется, российский спорт получил второе рождение на форуме. Как вы считаете?

— Российский спорт выдержал санкционное давление, ответив новаторскими суперформатами как в отечественных лидерских видах спорта, так и в международных проектах. Это Всемирные Игры Дружбы, Международный инновационный турнир «Игры Будущего», Игры БРИКС. Их реализация стала возможной благодаря мощнейшей поддержке со стороны российского бизнеса, что и продемонстрировали спортивная и дискуссионная программы форума.

Как и во многих других сферах жизни, в спорте тоже необходимо сосуществование государственного и частного капитала. Спорт – отличный маркетинговый инструмент и важная составляющая корпоративной политики. Более того, он помогает решать многие проблемы внутри страны, регионам еще предстоит поучиться этому у крупного бизнеса. Считаю, что успехи региональных спортивных коллективов должны отражаться в показателях эффективности губернаторских команд. У людей должно быть понятие «наша команда».

— Как подвести итоги форума в двух словах?

— Это успех. В Санкт-Петербург приехали более 150 высокопоставленных официальных лиц – руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств. Самыми многочисленными стали делегации Объединенных арабских эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы, США.

Всего в форуме приняли участие представители 130 стран и это закономерно – все хотят участвовать в успехе России.

И здесь нужно сказать спасибо петербуржцам, что позволили провести форум на самом высоком уровне гостеприимства. Благодаря ежегодному фестивалю «Петербургские сезоны» нам удалось организовать для гостей и жителей города насыщенную культурную программу.

Я от всей души благодарю Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова и его команду за помощь в подготовке и проведении форума. Благодарю главного организатора – Росконгресс, всех участников и журналистов – в этом году мероприятия форума освещали почти четыре тысячи представителей СМИ из России и зарубежных стран.