Самозапрет на кредит. Центробанк готовит законопроект для защиты от мошенников

Законопроект, вводящий для граждан РФ возможность запрещать самим себе брать кредиты, подготовил Центробанк к внесению в Госдуму. Включить самозапрет на получение кредитов и займов россияне смогут на сайте госуслуг. В Ассоциации банков России заявили, что кредитные организации поддерживают идею. Схожая мера введена с 2013 года в отношении недвижимости — в том числе для защиты от мошенников.

Банк России подготовил законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно запрещать себе брать кредит и микрозаймы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора РИА Новости.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», — говорится в сообщении.

ЦБ РФ предложил ввести возможность самозапрета еще в 2022 году. Его действие предлагается распространить на все профессиональные кредитные организации, а не только на банк, где человек располагает счетом.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил РИА Новости, что российские банки в целом «концептуально согласны» с инициативой Центробанка. Он также разъяснил принцип работы механизма самозапрета на кредиты.

«Граждане смогут, зайдя на «Госуслуги», выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на «Госуслугах» автоматически будет попадать в Бюро кредитных историй», — отметил Войлуков.

Следовательно, поскольку банки всегда запрашивают информацию в Бюро кредитных историй, получив заявку на кредит, финансовые организации смогут ознакомиться с выставленными ограничениями.

Самозапрет уже действует в России в сфере недвижимости. Собственник жилья может запретить сделки с ним без личного участия. Это позволяет оградить человека от мошеннических операций с домом или квартирой в его отсутствие.

Росреестр в случае попытки совершения сделки без присутствия собственника возвратит поступившие на регистрацию документы, если в ЕГРН будет запись о проведении регистрации лично владельцем, но лично владелец не явится.

Механизм самозапрета был принят в 2013 году. Мошенники могут попытаться продать недвижимость, если человек потерял паспорт или документы о праве собственности или же находится в длительном отъезде.

Эта мера также помогает защитить от мошенничества пенсионеров, которые часто становятся жертвами жуликов. Самозапрет можно установить через МФЦ или Росреестр.

Обратиться в МФЦ граждане могут лично или через доверенное лицо. Оформить запрет можно в отношении не только квартиры, но также дома, комнаты или парковочного места. При этом ограничить возможность проведения сделок можно только со своей долей имущества, если оно разделено. Запрет может снять собственник, а также он перестает действовать на основании судебного решения.

21 января Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что неизвестные продали московскую квартиру россиянки, долго жившей за границей.

В середине января 2023 года женщина вернулась в Москву, где у нее есть жилплощадь на Ленинском проспекте, оставшаяся в наследство от мужа. Когда москвичка попыталась попасть в свою квартиру, она узнала, что там уже живут другие люди. Семья из двух человек — мать и сын — объяснили, что купили помещение в конце 2022 года через сайт бесплатных объявлений.

18 декабря 2022 года женщина и ее ребенок приехали посмотреть квартиру. Их встретила неизвестная, представившаяся Ингой. Она сказала, что продает жилплощадь от имени собственника, показала покупателям паспорт хозяйки и все необходимые документы. Через пять дней сделка купли-продажи была оформлена в МФЦ, а новые собственники начали процесс переезда. Однако через три дня к ним пришла хозяйка квартиры. Законная хозяйка квартиры обратилась в полицию.