«Северный поток» остановлен на фоне заявлений о потолке цен на российский газ

«Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток», на турбине выявлен ряд протечек. До устранения замечаний магистраль полностью остановлена. Ранее из Еврокомиссии начали поступать сигналы о возможном введении потолка цен на российский газ, поступающий в Европу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что из-за ряда протечек турбины «Северного потока» и предупреждения Ростехнадзора компания вынуждена остановить газопровод на неопределенный срок – до устранения неисправностей. В Кремле ранее предупреждали, что надежность работы трубопровода находится под угрозой из-за отсутствия резервов — работает только одна турбина.

Ранее планировалось, что после профилактической остановки поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности.

«Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что на турбине обнаружен ряд протечек, сотрудники Siemens, присутствовавшие при проверке, подтвердили повреждения и подписали заключение. Всего обнаружены три дефекта, которые делают невозможным дальнейший безопасный транзит газа.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой. На вопрос журналиста о том, ждать ли в ближайшее время новых ремонтных работ на газопроводе, Песков напомнил, что сейчас работает одна турбина:

«Резервов технических нет, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Поэтому надежная работа всей системы под угрозой.

«Время пришло»

Незадолго до остановки «Северного потока» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения предельной цены на поставки российского трубопроводного газа в Европу.

«Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», — заявила она.

Также Еврокомиссия признала, что цены на газ в Евросоюзе останутся на рекордно высоком уровне еще в течение очень продолжительного времени, как минимум до 2025 года.

Заявление главы ЕК прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, заявив, что Европа, вероятно, останется вовсе без российского газа.

Еще 1 сентября канцлер ФРГ Шольц во время встречи с жителями немецкого Эссена отверг возможность прекращения импорта российского газа.

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает из России. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — подчеркнул Шольц.

Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин «своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ».

«Изгнание российской нефти»

Вместе с тем 2 сентября министры финансов стран-участников G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Предельная цена на топливо будет объявляться публично «в ясной и прозрачной манере», ее можно будет пересматривать в зависимости от технических данных. Главной целью введения ценового потолка станет «сокращение доходов России и ее возможности финансировать» спецоперацию на Украине, поэтому внести свой вклад в установление нового механизма приглашают абсолютно все страны.

«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение финализировать и ввести в действие всеобъемлющий запрет услуг по морской транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в глобальном масштабе. Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть будет приобретаться по цене на уровне или ниже потолка цен, определенного широкой коалицией государств, готовых подписаться под внедрением ценовых ограничений», — говорится в заявлении G7.

Изначально выбранный ценовой предел, базирующийся на технических данных, может быть в дальнейшем пересмотрен. Страны G7 также разработают механизмы, чтобы смягчить последствия для наиболее уязвимых стран, оставшихся без доступа к энергоресурсам, в том числе российским.

«Мы подтверждаем свое намерение изгнать российскую нефть и нефтепродукты с наших внутренних рынков и подчеркиваем, что мера по введению ценового потолка должна снять давление с мировых рынков нефти», — резюмируют в G7.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее подчеркивала, что в случае полного запрета на импорт российского сырья цены на него могут взлететь вверх. Москва в таком случае сможет заработать на продаже нефти другим странам — Индии или Китаю, но ценовой потолок не позволит продавать нефть по стоимости выше установленной.