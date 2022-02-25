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Бизнес

ВТБ составил инструкцию для своих клиентов по основным операциям

В ВТБ объяснили, как новые санкции повлияют на денежные операции физлиц

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ВТБ собрал инструкцию по проведению денежных операций для своих клиентов в связи с введением санкций со стороны США и Великобритании. На все рублевые операции в России они не повлияют, однако у использования карт за границей и валютных операций появились нюансы.

Согласно заявлению президента США Джо Байдена, ВТБ попадает в американский санкционный список SDN. Это означает, что все активы и счета банка в долларах США будут заблокированы, а сам банк фактически изолирован от долларовой системы. Банк не сможет проводить долларовые транзакции, а также любые транзакции с американскими контрагентами.

Великобритания также ввела полную заморозку активов ВТБ. Банк будет изолирован от фунта стерлингов и от клиринговых платежей через Великобританию. Это может негативно отразиться на российской торговле, внушительная часть которой осуществляется через доллар и фунт стерлингов.

При этом санкции никак не коснутся ни счетов, ни вкладов клиентов банка.

Вклады и депозиты и начисление процентов по ним по-прежнему доступны клиентам банка как в рублях, так и в валюте. «Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме. Вы можете открывать депозиты и пополнять их. ВТБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов», — пояснили в ВТБ.

Накануне в соцсетях распространялось множество эмоциональных сообщений с призывом снять средства с банковских карт, однако хранить деньги на картах, в частности, картах попавших под санкции банков, по-прежнему безопасно. На российской территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Снять наличные возможно в офисах, в банкоматах ВТБ, а также в банкоматах банков-партнеров.

Снятие денег через банкомат ограничено только стандартными лимитами по карте. Но если нужно перевести в наличные сумму свыше 500 тыс. рублей, а также доллары и евро, лучше заранее обратиться в банк для заказа средств, потому что большой суммы может не оказаться в наличии.

Переводы внутри ВТБ и переводы по России в другие банки все так же доступны в полном объеме как в рублях, так и в иностранной валюте. Операции с картами платежной системы «Мир» также полностью доступны.

Между тем, вступают в силу ограничения по некоторым операциям, которые могут совершать клиенты.

Основное изменение заключается в том, что использовать карты Visa и Mastercard за границей будет невозможно.

«Вы можете попробовать воспользоваться картой, но мы не можем гарантировать успешность операции», — отмечается на сайте банка.

Валютные переводы за рубеж также пока недоступны как в ВТБ-Онлайн, так и в отделениях банка. Для тех, кому в скором времени могут понадобиться средства за рубежом, ВТБ рекомендует заранее снять с карты наличные, чтобы расплачиваться ими на территории других государств.

На текущий момент недоступна и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах.

Чтобы совершить оплату, можно перевести деньги на карту другого банка, который не включен в американский санкционный список. Точно так же стоит поступить, если клиент находится за границей, без возможности воспользоваться своими средствами на счете в ВТБ — можно совершить перевод в Россию, в банк, в отношении которого не введены ограничения.

При этом в России покупать и продавать валюту можно как обычно, в ВТБ-Онлайн и в офисах банка. Валютно-обменные операции работают в полном объеме.

Мобильное приложение и интернет-версия ВТБ-Онлайн работают, в них доступен весь привычный функционал, за исключением валютных переводов за рубеж. Если не получается воспользоваться приложением, ВТБ рекомендует использовать интернет-версию ВТБ Онлайн.

Некоторые клиенты интересуются, ограничит ли ВТБ кредитование, и смогут ли они получить кредиты в банке на прежних условиях. ВТБ не планирует ограничивать кредитование клиентов. Кроме того, процентные ставки и условия по действующим кредитам не пересматриваются.

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