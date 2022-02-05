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Бизнес

Украина отключится от энергосети России на 72 часа в конце февраля — Welt

Welt am Sonntag: отключение Украины от российско-белорусской энергосети займет трое суток

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РИА «Новости»
Украина на три дня отключится от энергосетей России и Белоруссии – для тестирования изолированной работы. Тест состоится в конце февраля, еще одно отключение запланировано на лето 2022 года. Эксперимент должен показать, что украинские сети готовы к объединению с европейскими и могут отказаться от электричества из СНГ. В модернизацию своих электросетей Украина вложила более €600 млн.

С 24 по 26 февраля Украина на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии – для тестирования изолированной работы. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

После этого Украина опять подключится к российско-белорусской энергосистеме. В российском Системном операторе Единой энергетической системы подтвердили эти сведения — Москва сотрудничает с Киевом.

Представители «Укрэнерго» заявили Welt, что если они не смогут подключиться к сети соседей из СНГ снова, то у них есть «достаточный запас прочности для долгой изолированной работы».

«В этом году мы планируем пройти так называемый изолированный режим дважды. Это должны быть зима и лето», — рассказывал в январе министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Этот эксперимент должен показать, что сети Украины готовы объединиться с европейскими, отказавшись от энергосетей России и Белоруссии. Страна должна пройти отключение в 2023 году, но это может состояться и раньше.

На модернизацию своих электросетей Украина потратила более €600 млн. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, отказ от единой электросети с Россией и Белоруссией должно поспособствовать обеспечению энергобезопасности не только Украины, но и всей Европы. Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн при общении с правительством Германии положительно оценил цели Украины.

Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы в 2006 году. После 2014 года Киев неоднократно запрещал импорт электроэнергии из России, вводя и снимая запрет.

В 2017 году глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что Киев подписал соглашение о присоединении к энергетической системе Европы.

Свое сообщение Ковальчук начал цитатой девиза джедаев из «Звездных войн» — May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»).

«После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право присоединиться к европейской энергосети... Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E», — заявил топ-менеджер.

Ковальчук отметил, что присоединение к энергетической системе Европы позволит объединить украинский рынок с соседними странами, «даст настоящую конкуренцию, победит монополии».

Весной 2021 года Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года.

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

После поставки энергии из России не были восстановлены, но были возвращены поставки из Белоруссии. Это произошло на фоне дефицита угля для украинских ТЭЦ.

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