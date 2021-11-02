Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи

На Украине сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.

Белоруссия поставит на Украину электричество. «2 ноября с 14:00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», — говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

Отмечается, что поставки производятся по запросу Киева и что в данном случае не идет речи о долгосрочных коммерческих контрактах. Поставки продлятся до 21.00. Как пишет украинское издание «Экономическая правда», «ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси». Но с Москвой у Киева нет подписанного договора, а в Молдавии «слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС».

Новый договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Белоруссии стороны подписали 30 декабря 2020 года. Соглашения вступили в силу 1 января 2021 года. В них прописан порядок формирования цены на электроэнергию аварийной помощи с учетом действующих национальных законодательств обеих стран.

«Согласно условиям договоров, аварийная помощь осуществляется в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к уменьшению объемов потребления или временному прекращению электроснабжения потребителей», — объясняли в «Укрэнерго».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что энергетические компании сами решают, импортировать им электроэнергию из Белоруссии или нет. «С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует», — подчеркнул он.

При это еще в середине октября Минэнерго Украины утверждало, что не будет возобновлять поставки электричества из России и Белоруссии.

«Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта [электричества] из России и Белоруссии не рассматривается», — говорилось на сайте ведомства.

Подчеркивалось, что Украине для стабильного прохождения отопительного сезона хватит запасов угля. Кроме того, заверялось, что у производителей электроэнергии есть средства для закупки угля, в том числе импортного. Но позже министерство сообщило о низких запасах угля, которых хватит на несколько дней работы ТЭЦ.

Помимо Белоруссии Украине пришлось запросить аварийную помощь в объеме 100 МВт у Словакии.

По мнению депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, энергетической отрасли Украины угрожает катастрофа.

«Напомню: вы «слезли» с российской нефтяной иглы, российской газовой иглы, российской электрической иглы. Вы поссорились с белорусами и не только. Теперь ничего не остается, как клянчить у всех энергоресурсы и при этом удивляться, мол, почему нам никто ничего не дает?» — отметил он.

Парламентарий добавил, что Литва и Молдавия, которые советовали Украине отказаться от российских газа и электричества, «сами все и закупили, поскольку речь идет об их народах». «А украинцам что — терпеть и мерзнуть?» — возмутился нардеп.

Два года назад Украина возобновила импорт электроэнергии из России — после четырех лет перерыва. Но через полгода украинский регулятор в этой отрасли запретил такие поставки. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ) продлила этот запрет до 1 ноября. В феврале этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев собирается до конца 2023 года отсоединиться от энергосистем Белоруссии и России, чтобы интегрироваться в европейскую.