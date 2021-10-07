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Бизнес

И восхитительный кешбэк. Почему внутренний туризм в России бьет рекорды

В АТОР ожидают, что турпоток внутри страны по итогам года достигнет максимума

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Внутренний поток туристов в этом году может оказаться рекордным. Среди популярных направлений – Краснодарский край, Подмосковье, Крым и Санкт-Петербург. При этом опрошенные «Газетой.Ru» туроператоры отметили, что интерес вырос и к менее популярным местам, например, к Дагестану и Калининграду. По словам участников рынка, во многом поспособствовала развитию внутреннего туризма программа кешбэка.

Количество поездок по России по итогам года может выйти совершенно на новый уровень. Серьезных коронавирусных ограничений в стране не было, при том что многие популярные зарубежные направления оказались недоступны для россиян. Вместе с программой кешбэка это поспособствовало развитию внутреннего туризма, рассказали «Газете.Ru» участники рынка.

«Конечно, люди поехали путешествовать и отдыхать на российские курорты, и количество поездок в этом году может быть рекордным. Таких обстоятельств просто никогда не было, чтобы были закрыты зарубежные направления и открыты внутренние», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Уманский добавил, что внутреннему туризму помогли стимулирующие меры со стороны государства, в частности, программа кешбэка за поездки по России в межсезонье. «Я думаю, что это ключевой фактор», — полагает он.

Итоги можно подводить уже сейчас

По данным АТОР, только по самым популярным направлениям — 11 регионам — было совершено более 53 млн поездок. За девять месяцев в Краснодарский край было совершено 14,5 млн поездок, в Подмосковье — 10,2 млн, Крым — 8,3 млн, Санкт-Петербург — 3 млн, Татарстан — 2,7 млн, Иркутскую область — 1,1 млн, Екатеринбург — 1 млн. В Москву за шесть месяцев — 13 млн, на Алтай — 1,1 млн. В Калининград за восемь месяцев — 1,3 млн, в Ставропольский край — 0,8 млн.

«Только по этим регионам мы видим динамику где-то плюс 15-20% относительно уровня 2019 года, даже не 2020 года, когда у нас был локдаун», — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе во время онлайн-саммита Travelpayouts (цитата по ТАСС).

По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, по количеству внутрироссийских туристов удалось превзойти не только 2020 год (примерно на 40%), но и «доковидный» 2019-й (примерно на 20-25%). На показатели повлияла программа туристического кешбэка, особенно весной. «В целом мы считаем, что кешбэк добавил примерно 12-15% поездок россиян по стране», — сообщил он «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что программа кешбэка для российских туристов финансово достаточно весома. При этом, по его словам, ни одна компания самостоятельно не может позволить себе делать скидку, которую дает кешбэк, для привлечения туристов.

Неожиданные открытия

Уманский отметил, что набрали популярность направления, которые ранее были менее доступны для россиян из-за ориентации на зарубежных туристов. Это, например, Калининградская область, Санкт-Петербург, Мурманская область. Также вырос интерес к Северному Кавказу (самый яркий пример, который «выстрелил», — Дагестан), Башкирии, Тюменской области (за счет продвижения спа, термальных источников).

Среди набравших популярность направлений Ромашкин отметил Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию. Но он подчеркнул, что на долю Северного Кавказа все равно приходится лишь несколько процентов от всего турпотока, и это нишевый и не очень массовый вид отдыха: пляжный отдых более привлекателен, чем экскурсионные поездки. Отмечается также интерес к северным направлениям – Архангельской, Мурманской областям, но в этих регионах достаточно короткий сезон, и они тоже не входят в число лидеров. «Наметился и такой тренд, как путешествия на Байкал зимой, хотя традиционно это считалось летним направлениям», — сказал он.

«Наши туристы осваивают Россию, и дело не только в кешбэке и закрытых границах, но и в том, что у нас достаточно интересная страна»,

— уверен Сергей Ромашкин.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила «Газете.Ru», что 2021 год, наравне с 2020-м, стал «взрывным» — интерес ко внутреннему туризму сильно увеличился. Если с января по сентябрь 2019 года 83% от всех авиабронирований приходилось на полеты по стране, то в 2020-м этот показатель составил уже 92%, а в 2021 году — 95%.

«В ситуации, когда большая часть зарубежных стран, которые были популярны среди туристов (Испания, Италия, Франция, Германия и так далее), остается недоступной для тревел-поездок, россияне выбирают альтернативу и путешествуют по стране», — подчеркнула Шелехова.

Наиболее востребованными авианаправлениями с начала года стали Москва (31,5% от всех заказов), Санкт-Петербург (10,6%), Сочи (5,9%). Также пользовались популярностью Симферополь (3,2%), Краснодар (3%), Минеральные Воды (2,6%), Екатеринбург (2,4%), Казань (2,3%), Махачкала (2,2%) и Уфа (2,1%). В прошлом году в топ-10 не было Казани (на восьмой строчке был Ростов-на-Дону).

«Говоря же о направлениях, которые «выстрелили», можно отметить Калининград (оказался на треть популярнее), Нальчик и Петрозаводск (в два раза) и Геленджик (+20%)», — рассказала Елена Шелехова.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales сообщили «Газете.Ru», что по сравнению с 2020 годом число покупок по внутренним направлениям в 2021-м выросло более чем на 70%, а если сравнивать с 2019 годом – на 83,5%. При этом там пояснили, что это не совсем объективный показатель, так как на цифры могло повлиять и развитие самого сервиса.

В нынешнем году самые популярные направления на Aviasales — Москва, Адлер/Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Анапа, Минеральные воды, Махачкала, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Ростов и Геленджик.

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