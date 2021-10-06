Счетная палата указала на низкую эффективность использования природных богатств Кавказа

Лечебная грязь и минеральные воды, которыми богат Северный Кавказ, используются нерационально. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, проверив деятельность АО «Кавминкурортресурсы», занимающегося соответствующим снабжением региона и эксплуатацией месторождений. Минералка продается даже себе в убыток, а потенциал грязелечебниц используется на 1%. Оператор курортно-санаторного лечения при этом жалуется на несовершенство законодательной базы.

Деятельность АО «Кавминкурортресурсы», крупнейшего недропользователя особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод, имеет низкую эффективность. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (итоги проверки имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

Как показала проверка СП, оцененные запасы минеральной воды в регионе Кавказских Минеральных Вод составляют примерно 42% от разведанных запасов, а лечебных грязей — 43%. «При этом месторождения лечебных грязей освоены менее чем на 1%, а минеральной воды – примерно на 15%», — отметили аудиторы.

Кроме того, госкомпания «не в полном объеме соблюдает основные требования к рациональному использованию и охране недр».

Из 149 скважин 26 практически не используются, меры по их ликвидации (консервации) или дальнейшему использованию не приняты. Практически весь объем годовой добычи минеральной воды приходится всего на 18 скважин.

Аудитор Сергей Мамедов указал на недостаточный государственный контроль при учете извлекаемых подземных вод при разработке месторождений.

«Это создает риски добычи минеральной воды сверх установленного уровня и занижения налоговой базы при расчете налога на добычу полезных ископаемых»

, — отметил аудитор.

По данным другого аудитора — Андрея Батуркина, потери минеральной воды, поступающей от самоизливающихся источников, значительно превышают объемы продаж этой воды. Изменить ситуацию можно было бы за счет строительства терм для отдыхающих. Соответствующий проект предусмотрен стратегическими документами госкомпании, но не реализован. Хотя ранее такие термы (например, Железноводского и Пятигорского месторождений минеральных вод) успешно функционировали.

Cебе в убыток

Проверка также показала, что поставка непереработанного сырья (минеральной воды и лечебной грязи) в санаторно-курортные учреждения приносит основной доход. На нее приходится свыше 96% выручки.

Вместе с тем, часть сырья продается «себе в убыток или по себестоимости», отметили аудиторы.

По итогам проверки контрольное ведомство также указало на низкую эффективность корпоративного управления АО «КМКР». Долгосрочной инвестпрограммы нет. «Ремонт минералопроводов проводится крайне низкими темпами: за три года из 65 км отремонтировано не более 5 км. Права АО «КМКР» зарегистрированы не на весь имущественный комплекс. Это не позволяет достичь максимальных результатов от использования природных лечебных ресурсов», — заключили аудиторы.

Исполнительный директор АО «КМКР» Евгений Левицкий согласился с выводами Счетной палаты. Как пояснил Левицкий «Газете.Ru», его компания неоднократно, в 2015 и 2018 годах, готовила предложения о совершенствовании законодательной базы в части недропользования и санаторно-курортного обслуживания. Предложения направлялись, например, в адрес правительства и Совета Федерации. В частности, в 2018 году предложения были представлены в рамках подготовки «правительственного часа» в сенате.

В ходе обсуждения этой проблемы сенаторы и эксперты указывали на то, что развитие отрасли «заметно тормозится хронической недофинансированностью геолого-разведочных работ, дефицитом квалифицированных кадров, малым объемом фундаментальных и прикладных исследований, неразвитостью отечественного рынка сервисных услуг и специального оборудования для ведения геолого-разведочных работ, низким уровнем информатизации».

Из комментария Левицкого следует, что с тех пор мало что изменилось.

Забить на источники

Кроме того, по мнению Левицкого, «остро стоит вопрос законодательного урегулирования водоотведения самоизливающихся источников».

«Исходя из действующего законодательства самоизливающие источники, на которых и построены курорты Кавминвод («Нарзан» или Пятигорские источники), необходимо ликвидировать, что невозможно в силу природных особенностей, или организовать их водоотведение»

, — недоумевает глава компании в комментарии, адресованном «Газете.Ru».

Вице-президент Российского союза туриндустрии, глава комитета Торгово-промышленной палаты в сфере туризма Юрий Барзыкин называет территорию Кавказских минеральных вод «советской жемчужиной». «Там есть целебные воды, которые по качеству и эффекту воздействия на организм не уступят, а нередко и превосходят раскрученные в Европе горячие источники в чешских Карловых Варах или в немецком Баден-Бадене. Но действительно наши курорты используются слабо», — говорит Барзыкин, добавляя, что неэффективность ведения такого рода бизнеса является отличительной чертой не только в местах отдыха россиян.

Похожая история, к сожалению, просматривается и на Алтае, на Камчатке и в ряде других регионов, где имеются природные источники минеральной воды и лечебных грязей, добавляет Барзыкин.

Он считает, что государство могло бы инвестировать больше средств в эти «источники здоровья», потому что частный бизнес в одиночку не в состоянии вложиться в подобного рода проекты. «Это очень дорого. Нужны миллиарды инвестиций. Тут же не только скважины надо бурить и разливать. Нужно строить отели, парки развлечений, всю курортную инфраструктуру. Сейчас недостаточно только, как в советские времена, дать отдыхающим трехразовое питание с минералкой и быть довольным собой», — говорит Барзыкин.

Тем не менее, он согласен с главой Кавминвод Левицким в том, что законодательство, регулирующее курортно-санаторное лечение, нуждается в донастройке. «Необходимо стимулировать санаторно-курортное лечение. Сделать его массовым, чтобы доходы курортов росли. Чтобы они могли реинвестировать прибыль в инфраструктуру, в качество услуг. А для этого сделать доступным для граждан налоговый вычет на санаторно-курортное обслуживание», — считает Барзыкин.

Качают деньги и все

Проблемы «Кавминкурортресурсов» характерны для многих компаний, которые возникли на развалинах государственных предприятий бывшего СССР, отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

При этом ресурс инфраструктуры бывших здравниц, заложенный еще в советские времена, судя по данным Счетной палаты, уже исчерпан, считает он.

«Государство могло бы использовать механизм государственно-частного партнерства, предложив создать холдинг или финансово-промышленную группу, у которой хватит ресурсов выстроить в регионе необходимые мощности и создать логистические цепочки», — пояснил Строганов.

«Сейчас потенциал бывшей всероссийской здравницы не используется от слова совсем, потому что само государство озабочено развитием других природных богатств — нефти и газа, а то, что важно для граждан – не очень-то контролируется и развивается», — считает эксперт РЭУ.