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Полупустые хранилища: чем грозит Европе решение «Газпрома» по украинскому транзиту

Отказ «Газпрома» увеличить транзит через Украину может ударить по газовому рынку Европы

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РИА «Новости»
«Газпром» отказался бронировать дополнительные газовые транзитные мощности Украины. При этом российская компания планирует провести в июле ремонт своих основных экспортных трубопроводов: «Северного потока», «Ямала-Европа» и «Турецкого потока». На фоне таких сообщений спотовая цена на газ в Европе на июль выросла до $411.
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Оператор газотранспортной системы Украины во вторник, 29 июня, выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на газоизмерительной станции «Суджа» на июль (63,7 млн куб. м в сутки), но «Газпром» не стал их бронировать, приводит «Интерфакс» данные системы Regional Booking Platform.

Эта новость оказалась достаточно неожиданной потому, что российский газовый гигант планирует провести в июле планово-предупредительный ремонт своих основных экспортных трубопроводов: «Северный поток» мощностью 170 млн куб. м в сутки остановится с 13 по 23 июля, а «Ямал-Европа» (мощность около 100 млн куб. м в сутки) будет бездействовать с 6 по 10 июля. Кроме того, с 22 до 29 июня останавливался и «Турецкий поток».

На фоне таких сообщений спотовая цена на газ в Европе на июль по индексу TTF на ICE Futures в ходе торгов начала расти и в один момент доходила до $414 (утром аукцион начался с $401) за тысячу кубометров, а затем откатилась до отметки $411, сообщает ресурс Neftegaz.

Как пишет «Страна.Ua», закачка энергоносителя в подземные хранилища находится на минимальных значениях, это грозит тем, что Европа будет входить в осенне-зимний сезон с полупустыми подземными хранилищами газа.

Дефицит газа в Европе приведет к повышению цен на «голубое топливо» и на Украине, рассказал украинский министр энергетики Герман Галущенко во время доклада в Верховной Раде.

«Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая», — пояснил глава ведомства.

В начале июня нынешнего года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что «Газпром» готов к заполнению энергоносителем газопровода «Северный поток — 2», который напрямую соединит газотранспортные системы России Германии и, так же, как и «Северный поток – 1», повысит энергобезопасности Европы.

Помимо этого, глава государства резко отреагировал на возмущение Киева и – хоть и не такое сильное – беспокойство Вашингтона, Брюсселя и Берлина в связи с тем, что после запуска СП-2 Москва может сократить транзит газа через территорию Украины и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?», — сказал Путин.

Он отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Российский лидер также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимость транзита газа.

В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м, указал президент России.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — пояснял Песков.

Москва вовсе не обязана субсидировать Киев, отдавая деньги за транзит газа через украинскую ГТС, согласился председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — подчеркнул парламентарий в комментарии ТАСС.

Эрнст также напомнил, что пролегающий через украинскую территорию газопровод продолжает использоваться – между «Газпромом» и «Нафтогазом» заключен договор, за прокачку газа взимаются пошлины.

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