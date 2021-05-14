Второе лето пандемии: где россияне смогут отдохнуть после 25 мая

С 25 мая будут возобновлено авиасообщение России с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили на сайте правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Будет восстановлено регулярное международное сообщение: дважды в неделю самолеты будут отправляться из Москвы в Рейкьявик, Валлетту. В Канкун, Лиссабон, Джидду из российской столицы будут отправляться по три самолета за семь дней.

В Саудовскую Аравию также можно будет улететь из Грозного и Махачкалы. На эти города придется по одному рейсу в неделю.

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«Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией», — говорится в сообщении.

В Сеул можно добраться из Владивостока (три рейса в неделю). Также по одному рейсу каждые семь дней в Южную Корею будут направлены из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска.

В Хельсинки можно улететь из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих российских городах количество еженедельных рейсов будет увеличено до семи.

До семи рейсов в неделю будет установлено и по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио. Кроме того, было решено возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.

Ранее количество перелётов в Токио составляло три в неделю из Москвы и один из Владивостока. В Финляндию с 27 января отправлялись лишь по два рейса за семь дней из Москвы и Санкт-Петербурга. Регулярное авиасообщение с Южной Кореей было возобновлено с 27 сентября — еженедельно из Москвы в Сеул отправлялся один самолёт.

«Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — добавили в заявлении.

На сегодняшний день улететь за границу можно из 25 российских городов, отмечает ТАСС. В их число входят Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь, Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. При этом из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года по февраль этого года за рубеж можно было улететь только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Что касается стран, куда могут отправиться российские туристы, то их достаточно много по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда международное авиасообщение было практически прекращено. Россияне могут улететь в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

При этом в Великобританию, Танзанию и Турцию рейсы приостановлены до 1 июня 2021 года из-за нестабильной обстановки с распространением вируса в этих государствах.

В то же время Греция уже готова встречать российских туристов. Ранее власти этой страны объявили об отмене обязательного карантина по прилету. Россияне могут посетить страну при наличии отрицательного теста на коронавирус, справки о прохождении вакцинации или о наличии антител к вирусу. Греция готова принять «всех, кого выпустит Россия», выяснила «Газета.Ru». При этом решение российских властей по этому вопросу ожидается на следующей неделе.