Чистая прибыль «Роснефти» за 1 квартал 2021 года составила 149 млрд рублей

НК отмечает, что рост прибыли – а она оказалась почти на 3% выше консенсус-прогноза 12 инвесткомпаний и банков — связан с увеличением операционной прибыли, сокращением финансовых расходов, а также снижением отрицательного эффекта неденежных факторов.

Реклама

Показатель EDITDA «Роснефти» в первом квартале увеличился на 44% год к году, составив 445 млрд рублей — рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 22,3%. В свою очередь, выручка «Роснефти» за первый квартал выросла на 14,2% в рублях (до 1,737 трлн рублей) и на 16% в долларах ($23,9 млрд) по сравнению с четвертым кварталом.

Положительный свободный денежный поток по итогам марта составил 190 млрд рублей ($2,5 млрд) — в 2,6 раза выше, чем в предыдущем квартале. Соответственно, показатель доходности СДП «Роснефти» (6,5%) выше, чем у ExxonMobil (1,7%), Chevron (1,2%) и Equinor (3,7%). В свою очередь, капзатраты компании в первом квартале составили 225 млрд рублей ($3 млрд) – это на 21,6% выше показателя первого квартала 2020 года.

«Роснефть» продолжила работу по реализации стратегически важных проектов, в том числе «Восток Ойл», что гарантирует компании стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе и обеспечивает значительное конкурентное преимущество. «Роснефть» также демонстрирует решительность в области энергетического перехода, последовательно увеличивая долю газа в добыче углеводородов», - подчеркнул глава компании Игорь Сечин.

Инвестиционное сообщество высоко оценивает перспективы компании. Американский Goldman Sachs в марте поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию «покупать», но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

При этом доходность СДП и дивидендная доходность «Роснефти» ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компании, что, в свою очередь, улучшит динамику ее котировок.

GS отметил, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. По мнению аналитиков банка, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивает относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.