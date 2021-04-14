Далекая перспектива: Россия пока не намерена отказываться от системы SWIFT

Власти России пока не намерены отказываться от международной платежной системы SWIFT, однако готовы обратиться к альтернативам в случае отключения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает РИА «Новости».

По его словам, пока вопрос о возможных партнерах на случай создания альтернативной платежной системы не рассматривается. Дипломат отметил, что это пока что слишком далекая перспектива.

13 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для России есть необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. Россия активно занимается также отказом от западных платежных систем, добавил министр. Лавров уверен в необходимости постепенной дедолларизации не только российской, но и других национальных экономик, в отказе от использования международных платежных систем, контролируемых США и ЕС.

Реклама

11 апреля глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал к ужесточению санкций Евросоюза и США против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил Вебер.

В МИД РФ не исключают, что в России может появиться собственный аналог системы международных банковских расчетов SWIFT. «Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — подчеркнул замглавы МИД Александр Панкин 5 апреля.

Кроме того, по мнению замминистра, развитие подобных SWIFT систем, которые в дальнейшем станут более продвинутыми и не будут претендовать на монополию в данной сфере, является реакцией на геополитическую реальность, сложившуюся сегодня, а также ответом «на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT была создана в 1973 году. К ней подключены порядка 11 тыс. крупнейших финансовых и кредитных организаций в 220 странах. Ежедневно система обеспечивает прохождение не менее миллиона финансовых операций.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исключать угрозу отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, потому что действия российских оппонентов — непредсказуемы.

6 декабря 2019 года спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он в интервью «Голосу Америки».

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций.

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму. Свой аналог системы SWIFT собираются сейчас сделать в ЕС. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.