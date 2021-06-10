Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Корее
По меньшей мере девять человек погибли и более восьми оказались ранены при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея. Об этом сообщает агентство Younhap.
В ходе работ по сносу постройки она обрушилась на остановку общественного транспорта, рядом с которой находился автобус. Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.
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