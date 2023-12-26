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В салоне внедорожника у россиянина нашли оружие и боеприпасы

В Москве полиция нашла пистолет с глушителем и патроны в салоне авто

В Москве полицейские задержали водителя внедорожника, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Инспекторы задержали водителя иномарки, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты, согласно проведенному исследованию, пистолет Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, 8 патронов калибра 9 мм. Изъятое пригодно для производства выстрелов», — говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские изъяли глушитель. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Мужчине грозит до 5 лет тюремного заключения.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2110. За рулем сидел 21-летний петербуржец. В салоне автомобиля были найдены автомат Калашникова с магазином к нему, сигнальный пистолет и дымовая шашка. Документов на оружие у него не было. О том, кому предназначалось оружие, неизвестно.

До этого стало известно, что в Крымске нетрезвый полицейский едва не устроил аварию на служебном автомобиле, а потом объяснил, что алкоголем лечил больное сердце. Медосвидетельствование подтвердило, что в его крови был алкоголь. Назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Германии водитель в костюме Санта-Клауса устроил ДТП при доставке подарков.

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