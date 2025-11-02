На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, в каких городах Подмосковья появятся новые платные парковки

С 1 декабря в 20 городах Подмосковья заработают новые платные парковки
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Подмосковье с 1 декабря заработают новые платные парковки, сообщили в Минтрансе Московской области.

«С 1 декабря в 20 городах Московской области заработают новые платные парковки. На 33 региональных дорогах будет организовано 1 125 машино-мест с учётом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появятся впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове», – отметили в ведомстве.

Там добавили, что штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.

