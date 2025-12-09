На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП

Общественная палата призвала ввести отдельный штраф за отсутствие ОСАГО при ДТП
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В России в Кодекс об административных правонарушениях можно было бы ввести новую статью об отсутствии полиса ОСАГО в случае ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

«Имеет смысл подумать о том, чтобы ввести в КоАП статью о введении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если произошло ДТП. Причем, даже не определять, виновен в аварии человек или нет», — заявил Холодов.

По данным газеты «Коммерсантъ», штраф может составить 50 тыс. рублей.

До этого Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ограничивающий административную ответственность за управление автомобилем без полиса ОСАГО одним штрафом в сутки.

В настоящее время за управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка законопроекта связана с работой по созданию дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию гражданской ответственности, которую ведут Банк России, Минфин, МВД и Российский союз автостраховщиков.

Ранее россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля.

